Toţi se aşteptau să îl vadă în faţa altarului. Artistul din România care a rupt brusc logodna de 5 ani

Cezar Ouatu şi Raluca Jurcă formau unul dintre cele mai discrete şi mai admirate cupluri din showbiz. După cinci ani de relaţie şi o cerere în căsătorie romantică, toată lumea se aştepta să îi vadă păşind spre altar. Însă povestea lor de dragoste s-a încheiat brusc, iar artistul a confirmat despărţirea după luni de speculaţii.

Se pregătea să facă pasul cel mare, însă s-a despărțit de logodnică

Cezar Ouatu şi Raluca Jurcă au trăit o relaţie discretă timp de cinci ani. Artistul, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, a cerut-o în căsătorie pe blondină în urmă cu un an, în timpul unei vacanţe, iar momentul părea începutul unui nou capitol.

Apropierea de altar părea iminentă, iar fanii aşteptau vestea nunţii. Însă, în realitate, cuplul s-a separat în urmă cu aproximativ nouă luni de zile.

Primele zvonuri despre o posibilă despărţire au apărut după ce internauţii au observat că cei doi nu mai au fotografii împreună pe reţelele sociale şi nici nu se mai urmăresc. Deşi iniţial au păstrat tăcerea, surse apropiate lor au confirmat pentru Spynews că relaţia s-a încheiat de mai multe luni.

Artistul rupe tăcerea după luni de speculaţii

După primele apariţii ale zvonurilor, Cezar Ouatu a avut o reacţie rezervată.

”Vă spun doar că vă grăbiți să trageți concluzii și nu e cazul. Este viața noastră privată și rămâne așa. Înțelegeți voi ce vreți, din moment ce v-am spus că vă grăbiți. Nu trece nimeni prin nimic”, declara artistul, lăsând să se înţeleagă că nu doreşte să intre în detalii.

Ulterior, potrivit unor surse ale publicației citate mai sus, cântăreţul a confirmat despărţirea, însă a subliniat că a fost o decizie de comun acord.

Despărţire amicală şi un nou început

Cezar Ouatu nu a dorit să dezvăluie motivele care au dus la ruperea logodnei, considerând că este o problemă strict personală. Totuşi, artistul a transmis că despărţirea a fost amicală şi că acum se află într-o perioadă bună din viaţa sa: ”Eu sunt bine, fericit!”.

În timp ce fanii se arătau dezamăgiţi că nu vor vedea nunta mult aşteptată, mesajul transmis de artist arată că acesta a găsit echilibrul după această schimbare. Povestea lor de dragoste rămâne una discretă, iar decizia de a păstra intimitatea marchează, pentru amândoi, începutul unui nou capitol.

