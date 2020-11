Toți românii trebuie să afle. Ce a putut să facă Lidl România unei angajate care a refuzat să se conformeze

Imagini incredibile dintr-un magazin Lidl din România unde s-au petrecut lucruri deosebite acestor vremuri. Scandalul a fost de neînțeles pentru restul personalului. Ce s-a întâmplat?

Ce a făcut Lidle România unei angajate

O angajată a avut curajul să se întoarcă împotriva șefilor după ce a fost obligată să participe la o competiție sportivă. Din păcate, lucrurile nu s-au terminat deloc bine. Ce s-a întâmplat cu aceasta și cum ajuns la spital? Lidl România a fost dat în judecată la Iași după ce o angajată le-a cerut magistraților să oblige SC Lidl Discount SRL România să îi plătească daune marteriale în valoare de 17.500 de lei și daune morale de 10.000 de euro. Aceasta afirmă că s-a accidentat în timpul unui meci de volei organizat de către șefi. Acum urmează că Tribunalul Iași să stabilească un prim termen al litigiului de muncă. Judecătorii locali urmează și ei să asculte ce au de spus ambele părți pentru a lua o decizie în acest sens.

Reclamanta le solicită magistraților din carul Tribunalului Iași să oblige lanțul de magazine să plătească despăgubiri. Aceasta a obținut cererea de chemare în judecată la plata despăbgubirilor cu contract pe o perioadă nedeterminată din 2 ebruarie a lui 2012. „Ieșeanca a mai afirmat că lucrează pe postul de casier în cadrul Magazinului 2, din zona Galata. Aceasta a mai afirmat că, în luna august 2019, reprezentanții conducerii Lidl le-au dispus mai multor angajați să participe la o competiție sportivă organizată de lanțul de magazine în București. Competiția a avut loc în perioada 31 august – 1 septembrie 2019”, mai detaliează femeia.

Declarațiile femeii

„Am fost înscrisă în echipa de volei și am jucat două meciuri. La al doilea meci, din cauza suprafeței degradate a pardoselii sălii de sport în care s-a desfășurat activitatea, am suferit o accidentare la genunchiul drept. Am fost transportată de urgență la Spitalul Universitar «Elias», din București. Acolo am fost diagnosticată cu entorsă la genunchiul drept și am primit o recomandare de a efectua un RMN. Odată ajunsă la Iași, am continuat investigațiile medicale. Am fost internată la Spitalul «Sfântul Spiridon», din Iași. Aici, am fost diagnosticată cu dezinserție proximală a ligamentului încrucișat anterior”, a precizat femeia instanței.

„Pârâta Lidl Discount SRL are obligația de a suporta cheltuielile efectuate, iar daunele morale sunt solicitate pentru suferințele pe care le-am îndurat, pentru diminuarea capacității de muncă, pentru riscurile pe care le voi avea în viitor cu privire la vulnerabilitatea piciorului accidentat”, a declarat Irina Andone în fața judecătorilor ieșeni.