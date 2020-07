Toți românii cu credite la bănci trebuie să afle. Anunțul BNR: ce se întâmplă cu ROBOR

Banca Națională a României a publicat indicele ROBOR, calculat pentru 3, 6 și respectiv 12 luni. Conform datelor, atât pentru 20 iulie, cât și pentru astăzi, 21 iulie, la calculul pentru 3 luni indicele a rămas la o valoare de 2.15%.

Toți românii cu credite la bănci trebuie să afle

În primul rând trebuie să reamintim că indicele ROBOR reprezită rata dobânzii în funcție de care băncile care contribuie la calcularea acestui indice sunt dispuse să ofere împrumuturi sub formă de depozite în lei celorlalte bănci contributoare, iar ratele indicelul se stabilesc pentru opt scadenţe, cea mai scurtă fiind de o zi, iar cea mai lungă de un an. Cu toate că lumea pleacă de la ideea că ROBOR influențează rata creditelor de consum, acesta nu are nicio influență directă asupra valorii dobânzii acestor credite, după cum declara și Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR.

”Un indicator al pieţei monetare, Robor-ul, exprimând medii ale dobânzilor la care băncile fac plasamente în lei la alte bănci, este în atenţia uneia dintre comisiile Senatului. Motivul fiind, ca intenţie, generos: găsirea unei soluţii care să conducă la ieftinirea creditului în România prin modificarea formulei de calcul al Robor-ului. Numai că această intenţie, oricât ar fi de generoasă, nu are cum să ajungă la rezultatul scontat. Pentru că în formula actuală a dobânzii active – am numit dobânda la credite – , constituită (aşa cum prevede o ordonanţă de urgenţă a guvernului din 2010) prin adunarea Robor-ului cu marja băncii creditoare, o reducere a Robor-ului nu de către piaţă, ci prin găsirea unei formule-magice de recalculare, ar avea o influenţă egală cu… zero. Mă refer, desigur, la o influenţă pozitivă, care să se soldeze cu reducerea dobânzilor active.”, declara Adrian Vasilescu.

Anunțul BNR: ce se întâmplă cu ROBOR

COnform ultimelor date statistice, indicele ROBOR a rămas constant la valoarea de 2.15%, cea mai scăzută valoare fiind înregistrată în 2018, când acesta a fost de 2.13%. Indicele care se ia acum în calcul esteindicele de referință trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), publicat de BNR în mai 2019, și care înlocuiește ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Nivelul acestuia, pentru al treilea trimestru din 2019, a scăzut la 2,36%, de la 2,66% în T2 2019.