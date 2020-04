Tot ce nu știai despre Adi Nartea din serialul Vlad. Vedeta PRO TV și-a dezvăluit secretele

Actorul Adrian Nartea, care dă viață personajului Vlad, din serialul cu același nume de la Pro TV, a acordat un interviu recent în care a spus cum își petrece autoizolarea alături de familie, dar și ce fapte bune face, pe care lumea nu le știe.

Secretele pe care nu le știai despre Adi Nartea din serialul Vlad

Actorul Adrian Nartea dă dovadă de solidaritate în aceste momente grele prin care trecem cu toții și a mărturisit că merge la mai mulți bătrâni pentru a le duce de mâncare. Nartea a dezvăluit cu această ocazie și secretul său bine ascuns. Este pasionat de biciclete de mic copil și a participat chiar și la concursuri, iar recent face curse cu bicicleta pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie.

”Sunt multe lucruri pe care lumea nu le ştie despre Adrian Nartea şi prefer să păstrez misterul. Uite, îţi spun un lucru pe care îl ştie puţină lume. Am fost înnebunit după biciclete de mic şi încă mai sunt. Recent am fost să duc mâncare unor bătrâni undeva lângă Bucureşti şi m-am dus cu bicicleta. Mi-a plăcut enorm de mult, mi-am adus aminte de copilărie, cum săream borduri şi cum eram premiant la toate concursurile cu biciclete. E o senzaţie tare frumoasă. Mai am o soră, mai mare cu un an jumătate decât mine, de care chiar m-am apropiat mai mult în această perioadă. Colecţionez şepci şi pălării. Ştiu să gătesc orice vreau. Numai că nu prea exersez, dar îmi iese când vreau”, a declarat actorul pentru click.ro.

Adrian Nartea face vlogging

Actorul a recunoscut că cel mai mult îi lipsesc filmările, apoi condusul. Şi bineînţeles, întâlnirile cu prietenii, ieşirile în oraş, întâlnirile săptămânale cu gaşca din serialul Vlad, pentru vizionarea serialului.

Adrian Nartea și-a găsit alte preocupări, în lipsa filmărilor de la serialul Vlad. Face vlogging. ”Nu aveam antamată nici o vacanţă, spre norocul meu, deci nu am fost nevoit să anulez nimic. Cât despre proiecte, filmările „Vlad” s-au oprit pentru moment, însă compensez cu altceva. De exemplu, acum m-am apucat de vlogging, mi-am făcut un canal de YouTube. Deşi e fals spus că acum, în perioada izolării avem mai mult timp, cel puţin pentru noi, cei care avem copii. Nu prea ai timp pentru tine, dar dacă eşti organizat îţi faci timp. Şi asta este valabil în general, nu doar pentru perioada aceasta”.