Tortul Deliei a stârnit hohote de râs printre invitaţi. Artista a împlinit 43 de ani. Cum s-a îmbrăcat Antonia la ziua prietenei sale

Vineri, 7 februarie, Delia a împlinit frumoasa vârstă de 43 de ani și a sărbătorit pe scenă, înconjurată de fanii săi. În anii trecuți, solista obișnuia să plece în vacanță de ziua sa, dar acum, Delia a organizat un concert în această zi specială. Special a fost și tortul pe care l-a primit. Toți au rămas uimiți!

Delia a împlinit 43 de ani

Delia Matache, una dintre cele mai iubite artiste din România, a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 43 de ani. Cu o carieră impresionantă, un stil inconfundabil și o energie debordantă, Delia continuă să fie un reper în industria muzicală, demonstrând că vârsta este doar un număr atunci când talentul și pasiunea sunt nelimitate.

În acest an, solista a organizat un concert de ziua sa de naștere. Oamenii s-au bucurat alături de ea, în plus, i-au oferit și un cadou mai neașteptat. Delia a primit două torturi, unul sub forma celebrei sacoșe de rafie, cu care artista a făcut furori în trecut.

În urmă cu doi ani, Delia Matache, cunoscută pentru stilul ei vestimentar îndrăzneț și nonconformist, a reușit să atragă din nou atenția publicului cu o apariție surprinzătoare. Artista a stârnit controverse în mediul online după ce s-a pozat purtând o sacoșă de rafie.

Antonia a atras toate privirile la concertul Deliei

Delia Matache, cunoscută sub numele de scenă Delia, și-a sărbătorit recent ziua de naștere pe 7 februarie, împlinind 43 de ani. Artista a continuat tradiția de a-și celebra aniversarea pe scenă, alături de fanii săi. În cadrul acestui concert special, Antonia, buna prietenă a Deliei, a avut o apariție surpriză, cântând alături de sărbătorită. Cele două artiste au interpretat împreună piesa lor colaborativă, „eRAI”, lansată în 2024.

În cadrul concertului aniversar al Deliei, Antonia a surprins publicul alegând să poarte un trening pe scenă. Deși în ultima perioadă artista a fost văzută frecvent în haine largi, fanii nu se așteptau la o astfel de ținută pentru un eveniment atât de special. Această alegere vestimentară a generat diverse reacții, unii admiratori fiind surprinși de stilul mai lejer adoptat de Antonia la aniversarea prietenei sale.