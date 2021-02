Tort pentru îndrăgostiți, cea mai delicioasă rețetă a zilei. Cum se prepară corect, de fapt

Dacă încă mai ai timp, poți să pregătești ceva pe ultima sută de metri. Un tort pentru această zi deosebită a iubirii e tot ceea ce ai nevoie. Dragostea trece prin stomacul multora, așa că o astfel de surpriză îți aduce și alte beneficii.

Rețetă pentru tort: desertul potrivit pentru Ziua Îndrăgostiților

Dacă întâlnirea voastră are loc abia diseară, iar din cauza contextului ați decis să petreceți mai mult timpul acasă, în intimitate, o astfel de opțiune e potrivită. Ce poate să fie mai delicios decât un desert făcut cu dragoste chiar în ziua iubirii?

E foarte simplu de decorat, deși poate părea complicat din cauza marțipanului și a cremei, dar nu trebuie să fii foarte îndemânatic în bucătărie pentru asta, ci doar să te lași dus de val și să ai o mai mare atenție în ceea ce privește imaginea. Aspectul contează, dar cu toate astea cu siguranță partenerul va lua o bucată chiar și dacă nu este extrem de reușit.

Ingrediente

Blat

150 g zahăr

1 plic zahăr vanilat

250 g nuci măcinate

100 g făină

1 linguriţă praf de copt

esenţă de rom, opţional

Pentru cremă:

400 ml frişcă lichidă

250 g mascarpone

100 g zahăr

esenţă de vanilie, opţional

Pentru decor:

2 picături colorant alimentar roşu

300 g marţipan

50 g zahăr pudră

Mod de preparare: Mixează gălbenușurile cu zahărul normal, zahărul vanilat și la alegere o esență până totul devine o compoziție cremoasă. Încorporează nucile, făina cernută și praful de copt, iar la final bate albușurile tare peste care să pui amestecul cu gălbenuș. Omogenizează și lasă deoparte.

Amestecă mascarpone cu zahăr, esență de vanilie și frișca bătută pentru cremă, ia un sfert din compoziție și amestecă-o cu o picătură de colorant roșu, mai apoi după răcirea blatului taie-l în jumătate și începe să-l umpli cu crema făcută. Pentru decor e de ajuns să te folosești de marțipan cu zahărul pudră și să îl ornezi așa cum consideri.

Cum îmbraci un tort în marțipan?

„Din momentul in care ai terminat de framantat martipanul, da-i o forma cat mai patratoasa. La fel ca in cazul tortului rotund, intinde pasta rotind-o permanent, pentru a-si mentine forma patrata.

Cand ai ajuns la dimensiunea potrivita (+4-5 cm in jurul tortului), ridica martipanul pe sucitor si desfasoara-l pe tort. Netezeste usor partea superioara, apoi imediat netezeste colturile, cu palmele indoite, apoi cu podul palmei. Dupa ce ai definit bine colturile, poti continua cu laturile in acelasi mod in care ai face-o daca tortul ar fi rotund„, arată rețetepractice.ro.