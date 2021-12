Topul inedit în care România este lider în UE. Nimeni nu a mai reușit asta în ultimii ani

Eurostat spune că, la nivel european, consumul real al gospodăriilor pe cap de locuitor continuă să scadă atât în zona euro, cât și în UE. Cu toate astea, raportul arată o creștere la consumul pe cap de locuitor pentru România în ultimii trei ani.

Consumul pe cap de locuitor a variat între 58% și 135% din media UE

Eurostat publica în decembrie anul trecut un raport referitor la consumul pe cap de locuitor (AIC ) în zona euro și UE. Indicatorul AIC este o măsură a bunăstării materiale a gospodăriilor. În toate statele membre, indicatorul exprimat în standarde de putere de cumpărare a variat de la 58% din media Uniunii Europene, în Bulgaria, și la 135% în Luxemburg.

Nouă state membre au înregistrat consumul pe cap de locuitor peste media UE în 2019. Cel mai ridicat nivel din UE a fost înregistrat în Luxemburg, cu 35% peste media UE.

Micuțul stat s-a situat înaintea Germaniei, care înregistra peste 22%. Acestea au fost urmate de Austria, Danemarca, Belgia, Țările de Jos, Finlanda, Franța și Suedia, cu valori între 9 și 18% peste media UE.

România a înregistrat o creștere în ultimii trei ani

Consumul pe cap de locuitor pentru treisprezece state membre se situa între media UE și 25% sub aceasta. În Italia, Irlanda, Cipru, Cipru, Lituania și Spania, valorile au fost cu 10% sau mai puțin sub media UE. Portugalia, Cehia, Malta și Slovenia s-au situat mai jos, între 10% și 20%.

Polonia, România, Grecia și Estonia se situau între 20% și 25% sub medie. Cinci state membre au înregistrat un consum pe cap de locuitor cu peste 25% sub media UE. Letonia, Slovacia, Ungaria și Croația se situau între 25% și 35% sub media UE. La nivelul anului trecut Bulgaria avea un AIC pe cap de locuitor cu 42% sub media UE.

În ultimii trei ani, consumul, în raport cu media UE, a rămas relativ stabil în majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, o creștere clară a fost înregistrată în România. Conform Eurostat, țara noastră a înregistrat 79% din media UE în 2019 față de 70% în 2017. România, spune Eurostat, a devansat state ca Lituania, Portugalia, Malta, Slovenia și Bulgaria. (vezi galeria)

Conform raportului Eurostat, România înregistra în 2020 un consum pe cap de locuitor de 79%, și un consum din PIB pe cap de locuitor, de 70%. Conform acelorași date, Luxemburg are cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor. Acesta se datorează în parte ponderii mari a lucrătorilor transfrontalieri în totalul ocupării forței de muncă din această țară.