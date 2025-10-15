TopBet intră în joc: Noul brand de pariuri sportive marca Soft2Bet din România

Ultima oră
TopBet, noul brand de pariuri sportive online al Soft2Bet, s-a lansat oficial pe piața din România cu o promisiune clară: o experiență de pariere intensă, captivantă și personalizată, centrată pe competițiile care contează cu adevărat pentru fani.

TopBet.ro de la Soft2Bet oferă o combinație puternică între funcționalități inovatoare, cote competitive și o identitate puternic ancorată în cultura sportivă românească și internațională. 

TopBet: Pariază pe pasiune. Joacă inteligent.

TopBet le oferă fanilor acces rapid, de pe mobil, la meciurile pe care le urmăresc. Prin parteneriate locale și campanii dedicate suporterilor, TopBet.ro pune pe primul loc echipele românești și meciurile importante, oferind marketuri live și promoții speciale în ziua partidei.

Dezvoltat pe platforma Soft2Bet, TopBet.ro este optimizat pentru mobil, oferind viteză, simplitate și încredere. Interfața permite acces instant la marketuri pre-meci și live, în timp ce promoțiile cu cote mărite adaugă valoare suplimentară și mențin o experiență fluidă.

Fanii pot participa la provocări și pot câștiga recompense. Platforma este creată pentru suporterii devotați, de la emoția unui gol marcat în minutul 90, până la sprijinul constant, săptămână de săptămână, pentru echipa preferată.

Cazino și divertisment, pentru pauza meciului

Pe lângă secțiunea de pariuri sportive, TopBet.ro oferă o gamă variată de jocuri de cazino online. Jucătorii pot alege dintre sloturi populare, mese live și jocuri cu tematică sportivă, ideale pentru pauza meciului sau ori de câte ori îți dorești o schimbare de ritm.

Despre TopBet

Cu o licență de Clasa I emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), TopBet.ro este un brand de pariuri sportive online al Soft2Bet care oferă un serviciu reglementat și un hub unic pentru pariuri sportive și cazino, completat cu funcționalități moderne pentru o gamă variată de jucători.

Despre Soft2Bet

Soft2Bet este un furnizor de top de soluții complete pentru industria iGaming, recunoscut pentru produsele și serviciile sale premium dedicate operatorilor de jocuri de noroc online. Compania se remarcă prin tehnologia inovatoare Motivational Engineering Gaming Application (MEGA), creată pentru a crește loialitatea și implicarea utilizatorilor. De-a lungul timpului, Soft2Bet a lansat cu succes multiple branduri de iGaming și deține în prezent 19 licențe internaționale.

Articol susținut de Don.ro

