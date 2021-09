Top 5 zodii care nu pot fi niciodată mulțumite. Ce pretenții au de fiecare dată

Cu siguranță ai și tu pe acasă acel prieten care mereu se enervează din orice, niciodată nu îi convine nimic și face el cum face și mereu găsește un motiv de nemulțumire în absolut orice. Oare să fie una din zodiile de mai jos? Iată care sunt cele mai pretențioase zodii ale horoscopului european.

Top 5 cele mai pretențioase zodii

Taur

Nativele din zodia Taur sunt extrem de pretențioase și meticuloase. Nu le convine aproape nimic și de fiecare dată trebuie să își facă simțită nemulțumirea, indiferent că sunt în public sau în privat. Nativii din Taur adoră luxul, opulența, bogăția, lucrurile scumpe și de calitate și nu au de gând să facă multe compromisuri pentru a obține ceea ce-și doresc cu adevărat.

Leu

Nativii din zodia Leu au inventat conceptul de a fi nemulțumit. Colerici, zgomotoși, extrem de temperamentali, acești reprezentanți ai zodiei de foc par să aibă mereu ceva de comentat și niciodată nu sunt pe deplin mulțumiți de lucrurile pe care le primesc sau obțin. La locul de muncă, nativii din Leu sunt extrem de perseverenți și buni profesioniști, lucru care

Săgetător

Dacă Săgetătorul nu are parte de acel flux de lucruri noi care să îi capteze atenția, el se simte nemulțumit și se va plânge de toate. Momentele și realizările mici nu contează pentru el, deoarece are nevoie de ceva neașteptat, măreț sau necunoscut pentru a-i menține viu interesul. Când nu are stimulul de care are nevoie, se va simți plictisit, frustrat și nemulțumit.

Capricorn

O mare parte din nemulțumirea Capricornului provine din nemulțumirea fața de statutul lui financiar. Niciodată nu simte că are destui bani sau suficienți bani puși deoparte pentru zile negre.

Nativul din zodia Capricorn muncește întotdeauna și economisește, deci face tot ce poate pentru a avea o bază financiară solidă, dar nu este niciodată suficient pentru el. Nu reușește niciodată să ajungă în punctul în care să zică că ia o pauză pentru a aprecia ceea ce are și a agonisit deja.

Vărsător

Nativul din zodia Vărsător nu poate rămâne mulțumit de ceva pentru prea mult timp. Odată ce și-a atins un obiectiv, își va seta rapid un altul nou. Dacă nu are parte de îmbunătățire constantă și inovație, el se va simți plictisit și lipsit de vlagă.

Dacă un Vărsătorul este mulțumit de viața lui, el nu va mai încerca să iasă din zona de confort și să se provoace, drept urmare nu va evolua și nu va accepta niciodată să i se întâmple asta!