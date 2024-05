Top 4 plante de apartament care îţi dau energie. Îţi schimbă starea de spirit în bine, unde să le ţii

Plantele de interior aduc numeroase beneficii în viața noastră. Pe lângă aspectul frumos pe care îl dau locuințelor, acestea pot îmbunătăți starea de spirit. De obicei, plantele sunt considerate vindecători naturali, care au multe avantaje. Pe lângă parfumul lor îmbietor, plantele sunt folosite și pentru a spori starea de bine. Energia pozitivă, naturală, emanată de anumite plante nu poate fi egalată cu nimic, așa că pentru astăzi, v-am pregătit o listă cu 4 plante de apartament care oferă o energie pozitivă și o stare de spirit mai bună! Este musai să le aveți în casă.

Plantele de apartament care oferă energie pozitivă

Limba soacrei

Sanservieria, cunoscută drept și limba soacrei, este o plantă care se adaptează extrem de ușor la orice mediu. Este simplu de îngrijit, iar frunzele sale în formă de sabi adaugă o notă modernă în orice casă, dând o senzație de liniște și frumusețe minimalistă. Pentru a crește sănătoasă, limba soacrei are nevoie de lumină indirectă și temperaturi calde.

Crinul păcii

Spathiphyllum, denumit și Crinul Păcii, este o plantă de apartament care nu are nevoie de îngrijiri speciale: doar pulverizat pe frunze o dată sau de două ori pe săptămână, în funcție de temperatura ambientală și udat substratul. Din punct de vedere estetic, această plantă se potrivește de minune în orice decor, dar ajunge și un plus de energie. Experții susțin că florile crinului sunt asociate cu niveluri reduse de stres, datorită efectului său natural calmant. Are nevoie de lumină indirectă și umiditate ridicată.

Aloe Vera

Aloe Vera este cunoscută din antichitate pentru utilizările sale pentru sănătate. În trecut, aloe vera era folosită sub formă de unguent pentru iritațiile și arsurile pielii. În plus, această plantă de apartament are și alte beneficii. Radiază energie pozitivă în jur și contribuie la îmbunățirea calității aerului din încăpere. De aceea, este musai să aveți o plantă Aloe Vera în apartament.

Salvia

Poate nu v-ați gândit până acum, dar salvia este recomandată să fie ținută în apartament, frunzele ei uscate fiind adesea utilizate în cadrul ritualurilor de alungare a energiilor negative. Salvia preferă locurile însorite și un sol bine drenat. Florile sale sunt albastre-purpurii.

Vezi și: Planta pe care să o ţii mereu în sufragerie pentru belşug în familie. Vin bani de peste tot aşa