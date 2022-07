Top 10 cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa. Un loc din România se află pe listă

Top 10 cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa! Fiecare continent este plin de frumusețe. Europa, cu cele 51 de țări independente, cu peisaje, limbi și fusuri orare extrem de diferite, este răsfățată de varietate. Noi am redus la un top 10 cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa. Majoritatea sunt locuri spectaculoase care vă vor lăsa fără cuvinte. Printre acestea un loc din România se află pe listă, și merită din plin.

Turist prin lume. După doi ani de pandemie, avem nevoie de escapade

Anul 2022 a adus, atât pentru turiștii amatori, cât și cei împătimiți, prețuri ridicate care le afectează ambițiile unor călătorii în aceste zile. Mai mult, de doi ani de restricții îi determină pe mulți globetrotteri să se grăbească cu vacanțe europene grandioase. Mulți sunt în căutare de conexiuni feroviare convenabile de mare viteză și o mulțime de destinații spectaculoase. Ca să nu mai vorbim de cele mai puțin cunoscute. Așadar există o gamă largă de posibilități pentru turști de a-și întreprinde propria călătorie.

Indiferent că ai mai fost prin aceste locuri sau nu, ne-am gândit să-ți propunem un top 10 cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa, realizat de CNN. În topul acestora se regăsește un loc din România, pe cât de frumos, pe atât de spectaculos. Așadar, să pornim în periplu european:

Top 10 cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa

1.Spania – Picos de Europa

În acest top 10 cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa, realizat de CNN, pe primul loc se situează zona munților Picos de Europa, din Spania. Reporterii americani spun că sunt unul dintre cele mai ignorate lanțuri muntoase din Europa de Vest. Vârfurile zimțate de calcar și defileele abrupte sunt străbătute de trasee de drumeție bine marcate, iar peșterile adânci îi atrag pe călătorii mai îndrăzneți. Vertiginoasa telecabină Fuente Dé oferă priveliști impresionante și acces la trasee excelente de mers pe jos.

2.Turcia – Efes, una din cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa

Orașul antic greco-roman Efes, situat în apropiere de Selçuk, în Turcia de astăzi, este cel mai complet oraș clasic din Europa, datorită săpăturilor și restaurărilor minuțioase. Merită să luați un ghid aici, deoarece există o cantitate imensă de lucruri care pot fi ușor ratate.

Biblioteca lui Celsus, din secolul al II-lea, este cel mai faimos dintre obiectivele turistice ale metropolei antice, urmată îndeaproape de principala arteră de circulație Calea Curetes și de vastul Mare Teatru. Se pare că acesta din urmă putea găzdui 25.000 de persoane, iar Sfântul Pavel se crede că a predicat acolo.

3.Franța- Avignon

Pe locul trei, spune CNN, în acest top 10 cele mai frumoase destinații, se află acest celebru oraș france, cu mai puțin de 100.000 de locuitori. Avignon are o abundență incredibilă de atracții istorice și culturale.

După ce a găzduit papalitatea în secolul al XIV-lea, Palatul Papal, catedrala din secolul al XII-lea și ruinele Pontului Saint-Bénezet fac să merite să petreceți aici mai mult de câteva zile.

Festivalul său anual de artă, organizat în fiecare iulie, este unul dintre cele mai mari evenimente culturale din Europa. Adăugați barurile de vinuri ocazionale care vând cele mai bune băuturi din întreaga Provență și nu există niciun motiv să vă grăbiți spre casă.

4.România – Munții Apuseni printre cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa

Un loc aparte, se pare, în topul realzizat de cei de la CNN, îl ocupă Munții Apuseni. Reprezintă un loc ideal pentru o vacanță de vară, cu temperaturi mai scăzute și poteci neaglomerate prin păduri seculare și stânci calcaroase.

„Urșii bruni și lupii dau târcoale acestor dealuri. Este nevoie de răbdare și de un ochi ager pentru a-i zări. Alpiniștii pot încerca o serie de trasee via ferrata protejate diferite care se ridică de pe malul râului la sud de satul Vadu Crișului.”, spun cei de la CNN.

5.Norvegia – Insula Lofoten

În adâncul Cercului Polar Arctic, Insulele Lofoten din Norvegia sunt o destinație de vis pentru pasionații de activități în aer liber. Este un loc propice pentru iubitorii de natură și pentru cei care preferă aventurile în afara drumurilor bătute. „Între lunile mai și iulie și soarele nu coboară sub orizont. În mijlocul iernii cerul întunecat dansează cu aurore boreale”, spun reporterii CNN.

Munții stâncoși și golfurile cristaline ale insulelor adăpostesc o gamă uriașă de păsări marine și de viață marină. Plajele sunt considerate unele dintre cele mai bune din emisfera nordică pentru surfing. Adăugați sate de pescari de carte poștală și arheologie vikingă perfect conservată și aveți motive suficiente pentru a face un efort să ajungeți aici. Așadar, încă un loc inclus în acest top 10 cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa.

6.Portugalia – Lisabona

Scena gastronomică a capitalei portugheze a cunoscut o dezvoltare fulminantă în ultimii ani. Lisabona a devenit un loc de întâlnire pentru cei care pleacă la drum cu unicul scop de a mânca și de a bea.

Piața Time Out Market găzduiește o varietate de tarabe mici. Zona aducea aproximativ 4 milioane de vizitatori pe an înainte de pandemie. Marisqueria Azul este un as pentru fructele de mare, iar Café de São Bento face o linie fină de fripturi.

„Pentru clasicele pastéis de nata, sau tarte cu cremă, Pastéis de Belém este punctul zero”, spun reporterii americani. Aici au fost făcute pentru prima dată aceste dulciuri. Ultra hip Park, care se găsește în partea de sus a unei parcări cu mai multe etaje, este locul perfect pentru un apus de soare.

7.Irlanda – Peninsula Dingle, catalogată ca una din cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa

Peninsula Dingle, din comitatul Kerry, pe coasta de sud-vest a Irlandei, este un paradis pentru cei cărora le plac călătoriile active și aventuroase. Muntele Brandon oferă o drumeție obositoare, răsplătindu-i pe drumeți cu priveliști asupra Atlanticului și asupra întregii peninsule.

Surferii pot intra în apă la Inch Beach, cu valuri potrivite pentru începători sau profesioniști înrăiți. Străzile pline de culoare ale micului port Dingle au o mulțime de baruri pentru a te relaxa și a ușura articulațiile dureroase la o halbă de bere.

8.Italia – Pompeii

Cu peste 2,5 milioane de vizitatori pe an, rareori există un moment liniștit pentru a vizita Pompeiul. Dar asta nu înseamnă că nu merită să vă faceți cât mai mult timp pentru el atunci când vă aflați în sudul Italiei.

Orașul antic perfect conservat, îngropat sub cenușă când Muntele Vezuviu a erupt în anul 79 d.Hr., nu seamănă cu nimic altceva în Europa.

„Este posibil să vedeți exact cum se trăia înainte de dezastru, de la graffitile de pe pereți până la ustensilele folosite de locuitorii orașului. Băile, forumurile și vilele sunt exact așa cum erau acum aproape 2.000 de ani.”, relatează reporterii CNN.

9.Austria – Salzburg

CNN a mai inclus în acest top 10 cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa, celebrul oraș austriac Salzburg. Cu Alpii care se profilează deasupra cetății Hohensalzburg din secolul al XI-lea și cu o serie de palate și biserici frumoase, Salzburg este, fără îndoială, cel mai pitoresc oraș din Europa Centrală.

„Protejat de UNESCO, lumea modernă se simte în mod plăcut în altă parte. Cel mai faimos fiu al orașului, Mozart, concurează pentru atenția turiștilor cu „Sunetul muzicii”, care a fost filmat și amplasat aici. Ambele sunt subiectul unor tururi excelente ale orașului. Asigurați-vă doar că vă faceți timp pentru a vă relaxa și a încerca berile locale. Stieglbrauerei, care produce berea Stiegl de peste 600 de ani, este un loc excelent pentru a începe.”

10.Danemarca – Henne Strand

Și ultima destinație din acest top 10 cele mai frumoase destinații de vacanță este Henne Strand, din Danemarca. Aici, plajele, situate pe coasta de vest a Iutlandei, sunt un paradis de vacanță pentru danezii care iubesc natura.

Dunele oferă multă umbră, în timp ce pădurile din interiorul țării au trasee ample pe care le pot explora cei care se plimbă și cei care urmăresc fauna sălbatică. „Dacă mai adăugați și mâncarea de la spectaculosul Henne Kirkeby Kro, cu două stele Michelin, aceasta este o destinație de vacanță alternativă câștigătoare”, este concluzia jurnaliștilor de la CNN.