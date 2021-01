Toni Grecu, primele declarații despre covid-19. Prin ce chin trece artistul în spital

Toni Grecu a fost internat sâmbătă la spitalul ”Matei Balș” după ce a fost infectat cu noul coronavirus. Umoristul de la ”Divertis” a făcut primele declarații despre starea sa de sănătate.

Toni Grecu, declarații din spital despre infectarea cu COVID-19:„Numai de râs nu mi-a ars”

Toni Grecu se luptă de câteva zile cu noul virus. Actorul este internat de sâmbătă la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, din București. Primele declarații despre starea sa de sănătate.

Impact.ro: Buna ziua, cum vă simţiţi?

Toni Grecu: Astăzi e ceva mai bine. Dar primele zile nu au fost deloc pe gustul meu. M-a cam chinuit virusul ăsta.

Impact.ro: Aţi avut temperatură?

Toni Grecu: Da. Nu ştiu dacă e de bine, dacă te mai poţi lăuda cu aşa ceva când atâţia alţii au trecut prin aceeaşi poveste. Nu prea pot vorbi…

Impact.ro: Aveţi vreo idee cum v-ați molipsit? Ştiu că aţi fost foarte atent, şi cu condiţia fizică, şi cu respectarea normelor sanitare…

Toni Grecu: Nici cea mai mică. Asta e surpriza lui, pentru noi toţi. E ca un fel de loterie, dacă-mi permiteţi la care poţi câştiga, ori ba. Am tras, fără să ştiu când şi unde, biletul câştigător, dacă îl pot numi aşa! Dacă viaţa ar funcţiona la fel pentru noi toţi, atunci ar fi o plictiseală generală. Sigur, aici e bine să te fereşti cât de mult poţi. Eu am încercat, dar se vede treaba că nu am reuşit…

Impact.ro: Gena pentru umor văd că nu a fost afectată…

Toni Grecu: Ah, sper, deşi au fost momente când numai de râs nu mi-a ars.

Impact.ro: Colegii de salon cred că sunt însă cei mai fericiţi să vă aibă alături, nu?

Toni Grecu: Mă puneţi să dau din casă şi nu pot să fac asta. Vor fi nişte amintiri din spital mai aparte. Asta e tot ce vă pot spune acum. Vă mulţumesc pentru telefon. Tuturor, multă sănătate!

„Eu cred că virusul ăsta e fake”

„Eu cred că virusul ăsta este chinezesc, e un fake. De ce? Fiindcă sunt mult prea mulţi asimptomatici. Dacă era un virus original, bun, nemţesc sau american asimptomaticii erau puțini, 2-3 la sută. Deci, hai să privim partea bună a lucrurilor și să gândim pozitiv. Ar fi putut fi mult mai rău”, spunea vedeta la începutul pandemiei.

Are o viață activă: merge 5-7 kilometri prin pădure

Șeful de la ”Divertis” duce o viață disciplinată de mulți ani. Artistul și-a luat casă în zona Grădinii Zoologice din București și profită la maximum de pădurea din apropiere, unde iese zilnic la plimbare. Doar cu o sticlă cu apă la el, Grecu merge singur pe poteci, în ritm alert, câte 5-7 kilometri.