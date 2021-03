Toni Grecu, momente cumplite din cauza covid. Ce probleme întâmpină și acum

Toni Grecu vine cu noi mărturii despre momentele cumplite în care s-a aflat după infectarea cu COVID-19. Acesta mărturisește că a fost o experiență grea și că i-a fost teamă de moarte. Cum se simte acum și ce probleme întâmpină încă?

Celebrul Toni Grecu le-a mulțumit încă o dată doctorilor care erau epuizați și stresați și care se pregătesc pentru un nou val. Acesta a mărturisit că are un respect maxim pentru specialiști.

„Nu ne rămâne decât speranța ca n vara asta, cu tot cu vaccinare, să se rezolve totul. Oamenilor, nu stați acasă ca să evaluați starea de sănătate! Mergeți la doctor!”, a declarat actorul. Acum se îngrijește atent de sănătatea sa și face sport pentru a-și reveni.

„Dacă ziua anterioară am mers pe loc un minut, ziua următoare voi fi un minut jumătate. Trebuie să recuperez câte un mililitru în plus la capacitatea pulmonară. Am avut o stare proastă, stare de apatie, febră, frisoane, apoi m-am dus la spital. Aveam plămânul afectat cam 50%. Totul s-a întâmplat în trei zile. Am stat trei săptămâni la spital, întins la pat, fără să fac deloc efort. Luam 8-10 litri de oxigen pe zi, după care am scăzut până la zero, când am ajuns acasă. Am intrat cu analizele bune în boală, dar la internare toate funcțiile mele au fost praf. Povestea asta s-a produs foarte repede în interiorul meu, în câteva zile. Toată familia mea a fost infectată, iar fiecare a fost bolnav în felul lui”

Toni Grecu (Sursa: Vorbește Lumea)