Toni Grecu, dezvăluiri cutremurătoare după ce s-a vindecat de Covid-19: „O parte din plămâni a dispărut”

Toni Grecu, fondatorul grupului umoristic „Divertis”, a fost una dintre persoanele publice grav afectate de infecția cu Covid-19. Din păcate, starea sa de sănătate le-a dat emoții tuturor, însă în prezent se reface și se roagă să fie bine. În cursul serii de luni, actorul a povestit care este starea actuală de sănătate.

La o lună de la internarea urgentă în spital, Toni Grecu și-a găsit puterea de a povesti momentele grele prin care a trecut, dar și greșelile care i-au agravat starea. Actorul a fost dependent de oxigen, dar din fericire, el nu a fost intubat și nici internat în secția de Terapie Intensivă.

La un moment dat, ca să pot să respir, am avut nevoie de 10 l de oxigen. Din fericire, am depășit repede momentul, apoi lucrurile au evoluat spre bine și am fost externat”, a povestit comediantul, într-o emisiune TV.

”Am făcut o formă severă a bolii…Din păcate, o parte din plămâni a dispărut! Acum, lucrurile sunt ok, lucrurile merg spre bine. N-am fost intubat, n-am fost la Terapie Intensivă, am avut o formă gravă, dar nu chiar atât de gravă.

Fondatorul grupului “Divertis” consideră că una din greșelile majore care i-au agravat starea a fost aceea de a amâna internarea urgentă în spital. Acesta a sperat că va trece prin boală acasă, deși starea de sănătate se înrăutățea de la o zi la alta.

„În primele 3 zile am avut frisoane, transpirații masive și temperatură. Am zis că așa e boala și că o tratez acasă. Am urmat indicațiile medicului, doar că în ziua a patra de boală, am făcut temperatură 39 și am decis să merg de urgență la spital.

Când am ajuns la spital deja plămânii erau afectați în proporție de 50%. În trei zile, boala m-a destabilizat complet. Nu puteam să stau mai mult de un minut în picioare și nu puteam să merg la toaletă fără oxigen!”, a adăugat Toni Grecu, la ProTV.