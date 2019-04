Toader este „pe făraș”: PSD a decis revocarea din funcția de ministru

PSD nu-l mai susține pe Tudorel Toader ca ministru al Justiției. Se pare că pentru remaniere ar fi votat și premierul Viorica Dăncilă.

Liderii social-democrați, reuniți în ședința Comitetului Executiv, au decis să-i retragă sprijinul politic ministrului Justiției, Tudorel Toader. Se pare că votul a fost aproape unanim, aproape toți membrii CEx ai PSD au votat pentru retragerea sprijinului politic.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, și-a dorit remanierea lui Tudorel Toader pentru că el era cel care ar fi trebuit să vină cu controversatele ordonanțe de urgență, dar nu a cedat acestor presiuni. Și atunci, nu prea a mai fost de folos partidului.

Și aici au intervenit și tensiunile dintre Dragnea și Dăncilă. Premierul nu ar fi vrut, inițial, să renunțe la Tudorel Toader. Viorica Dăncilă era de părere că schimbarea lui Tudorel Toader din funcție ar slăbi poziția partidului și a Guvernului. Numai că, se pare, între timp a cedat voinței partidului.

Se înmulțiseră zvonurile potrivit cărora asupra premierului se fac presiuni să accepte revocarea lui Toader din funcția de ministru al Justiției. În cazul în care refuza, erau câteva voci din partid care ar fi vrut ca premierului să i se retragă sprijinul politic.

Viorica Dăncilă ar fi ajuns, potrivit acelui scenariu, în situația în care au ajuns și predecesorii săi, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. Ar fi fost al treilea premier PSD dat jos de propriul partid.

Liviu Dragnea s-a declarat dezamăgit de Tudorel Toader. Principala supărare și, cel mai probabil singura, e legată de faptul că ministrul a promis OUG pe Codurile Penale, dar nu s-a ținut de cuvânt.

”Am avut un respect foarte mare pentru Tudorel Toader, am şi acum, dar a greşit foarte mult. Ca membru al unui Guvern asumat de un partid mare, într-o perioadă destul de agitată exact din motivele astea false, nu poţi să te joci cu aşa ceva. Aici este vorba despre o responsabilitate foarte mare pe care trebuie să ţi-o asumi şi nu poţi să enunţi ceva după care să te joci cu enunţul, mai ales că sunt foarte sensibile. Asta este cea mai mare supărare. Nu are nimeni ceva cu domnul Toader personal, ba dimpotrivă, îi respect pregătirea. Nu discut altceva. Asta este marea supărare şi nu are rost să o ascund. Am spus-o şi dumnealui, am spus-o foarte cinstit şi fără patimă, fără ceartă”.

Liviu Dragnea, președintele PSD