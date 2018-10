Ca răspuns la o moțiune menită să forțeze demiterea lui Tudorel Toader din poziția de Ministru al Jutiției, oficialul a fost prezent în Parlament și a făcut câteva declarații.

Pe parcursul zilei de marți, 30 octombrie, s-a dezbătut în parlament meritul unei moțiuni inițiate de reprezentanții PNL și USR. Documentul cu pricina a fost intitulat „Ministrul Justiției, un ministru de nota 4 (patru)”. Textul întregii moțiuni este disponibil înformat PDF aici. Votul pe marginea ei se va desfășura astăzi, miercuri, pe 31 octombrie și s-ar putea reflecta în demitera ministrului.

Încercând să pară imun la gravitatea notelor din moțiune, înaintea începerii ședinței, Toader a răspuns cu o glumă la întrebările jurnaliștilor – ”Poate au nostalgiile sistemului sovietic, unde grila de notare e de la 1 la 5.” În timp ce opoziția își aducea argumentele la tribuna Parlamentului, Tudorel Toader posta pe Facebook. Postarea partajată se poate vedea mai jos și este complet nelegată de activitățile ministerului pe care îl conduce sau de discuțiile din parlament de la momentul evenimentului.

În privința declarațiilor făcute de Toader pentru a-și ”apăra pielea”, acestea au fost transcrise de cei de la Hotnews și nu par să fie foarte convingătoare.

„Prin activitățile pe care le desfășurăm la Ministerul Justiției, mesajul este acela de revenire la normalitate în înfăptuirea Justiției. Revenirea la normalitate, un exemplu, cel mai recent, înseamnă să nu ai un cetățean indiferent de funcție, dacă e primar sau nu, care să îți fie trimis în judecată, să stea în pușcărie și apoi să fie achitat. Sigur, îi dă CEDO 2-3 mii de euro despăgubiri, dar vă rog pe dumneavoastră, autorii moțiunii, să spuneți dacă 2-3 mii de euro compensează suferință morală poate și fizică, este un act absolut intolerabil în statul de drept. Dacă ar fi un singur exemplu ar fi bine, din păcate în ultima perioada vedem din ce în mai multe exemple.

Revenirea la normalitate e să ne racordăm la standarde europene, să reducem durata de soluționare a proceselor, să reducem numărul de achitări, mai ales când e vorba că fapta nu există. Revenirea la normalitate înseamnă să trecem de la o politică penală represivă la una preventivă în care un rol important să îl aibă recuperea prejudiciilor sau confiscarea specială sau extinsă.

Revenirea la normalitate înseamnă să nu mai moară oameni în penitenciare, să nu ne mai condamne CEDO și să oferim despăgubiri.

Pentru multele erori, pentru multele achitări de oameni nevinovați, ați văzut vreun procuror sau judecător care să spună că < > Categoric, nu.

Ați făcut referire la MCV. MCV avea inițial 3 recomandări. Eu am preluat MCV cu 12 recomandări, nu poate fi decontat altcuiva și cui anume?

Mi s-a reproșat de ce numai după 5 zile am vorbit despre neretroactivitatea ordonanței (pe legile justiției – n.r.. Personal nici nu am considerat necesar să răspund despre neretroactivitate pentru că e o lege civilă. Toată lumea știe, care știe, că legea civilă nu retroactiveaza, are efecte numai pentru viitor. Eu nu am considerat necesar să spun celor care aplică legea vedeți că este civilă, nu penală.