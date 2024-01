Ţinuta purtată de Dana Budeanu de Revelion a făcut furori. Vedeta a sărbătorit Anul Nou într-un mod special

Dana Budeanu a sărbătorit Revelionul 2023-2024 într-un stil aparte. Nu a uitat nici de fanii săi, cărora le-a urat un nou an fericit, prin intermediul unei postări pe platformele sociale. Creatoarea de modă a imortalizat câteva momente de la finele lui 2023, dezvăluindu-și ținuta purtată de Anul Nou. Foto

„You can’t take my place even if I give it to you”/ „Nu-mi puteți lua locul, nici dacă vi-l ofer”, este mesajul pe care Dana Budeanu l-a publicat în descrierea fotografiilor în care apare într-o ținută neagră, în noaptea de trecere dintre ani.