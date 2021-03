Tinerii sechestrați și torturați de polițiștii de la Secția 16 au murit. Ce a declarat ministrul de Interne

Detalii din cadrul celui mai recent abuz al oamenilor legii! Tinerii sechestrați și torturați de oamenii legii de la Secția 16 au murit. Iată apelul ministrului de Interne! Ce declarații face oficialului?

Scandalul de la Secția 16 din Capitală e departe de a se termina. Cei doi tineri care au fost sechestrați și torturați de oamenii legii au murit recent. Lucian Bode, ministrul de Interne, a confirmat informația și a trimis Corpul de Control la Secția aferentă.

Întrebat de evoluția incredibilă a lucrurilor de la Secția 16 de Poliție, după ce a fost confirmat și al doilea deces, oficialul susține că „va face ordine”: „Pe de altă parte, am văzut și eu aceste informații (că au murit după ce au făcut publice torturile – n.r.).

Nici nu poate fi vorba, nici prin gând să nu ne treacă să facem astfel de comparații cu oameni care depun la un moment dat o plângere și ulterior dispar.” Cel din urmă a declarat că nu va intra în detaliile din anchetă pentru a respecta dorința familiei celui de-al doilea tânăr care s-a stins din viață, dar va face public din ce cauză a murit bărbatul.

Amintim că nouă polițiști de la Secția 16 de Poliție din Capitală sunt cercetați penal pentru privare de libertate în mod ilegal, tortură și respectiv complicitate la tortură. Aceștia făceau parte dintr-un filtru de poliție organizat în zona Calea Șerban Vodă din București.

Oamenii legii au bătut doi tineri care le-au reproșat că nu poartă mască de protecție. Evenimentele s-au petrecut în data de 1 septembrie 2020, au fost dezvăluite după cinci luni, la începutul lunii martie a.c, continuând să fie judecate.

„Este strigător la cer în condițiile în care noi trebuie să dăm un exemplu în societate prin comportamentul pe care îl avem. Nu au ce căuta în sistem, nu au ce căuta. Și dacă identificăm astfel de exemple, sancțiunile ar trebui să vină pe măsură. Rabatul să fie zero. Pentru că ne aduc o pată de imagine a tot ceea ce înseamnă poliție, ne aduc o pată de imagine pentru tot ceea ce înseamnă activitate sindicaă. Mișcarea sindicală au dus-o în derizoriu, de aia nu au oamenii încredere în noi” Florin Vîlneru, liderul sindicatului SED LEX

„Prima victima a murit in urma cu o trei saptamani la spitalul Elias din Capitala. Medicii nu ne-au anuntat, nu au considerat a fi o moarte suspecta si nu s-a facut autopsia, pacientul era in evidenta spitalului de multa vreme. Era bolnav de cancer, avea metastaze. Al doilea a fost gasit vineri in locuinta unui prieten, decedat dupa ce a luat o supradoza. A fost o moarte neviolenta, s-a deschis un dosar penal, urmeaza sa se stabileasca exact cauza mortii”

Surse din Poliția Capitalei (Sursa: aktual24.ro)