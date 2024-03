Tiktok-erii Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu se pregătesc de nuntă! Detalii despre marele eveniment: “Sunt zgârcit” VIDEO EXCLUSIV

Iustin Petrescu și Marilu au devenit cunoscuți datorită platformei TikTok, acolo unde cei doi îndrăgostiți împărtșesc cu urmăritorii fiecare moment bun sau rău din viața lor. Fanii consideră cuplul lor un exemplu de iubire adevărată. Așadar, Iustin, iubitul roșcatei ne-a oferit un interviu exclusiv despre relația lor. Mai mult decât atât, bărbatul plănuiește să o ceară în căsătorie cât mai curând!

Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mult timp, iar cei doi sunt foarte activi pe rețelele de socializare, astfel încât își pun fanii la curent cu orice ocazie. Iustin ne-a dezvăluit cum este relația lor departe de camere și de rețelele de socializare:

Noi am discutat viața ei personală din primele săptămăni. Ne-am cunoscut fără secrete, fără lucruri care mai încolo să ne afecteze, asta este cel mai sănătos lucru, ca să nu ai gelozii, supărări, lucruri pe care le descoperi mai încolo.

“Eu am tatuajul nostru emblematic, pe care ni l-am făcut amândoi. Nu o să ne despărțim niciodată. Ca în orice relație, ne certăm și noi. Certurile fac relația frumoasă, de fapt. Trebuie să treci peste aceste certuri, ca să apară dragostea. Dragostea nu apare așa deoadată! Nu mă deranjează niciodată ce postează Marilu, mai ales despre viața ei personală.



“Tocmai ce ne-am întors din Norvegia, am stat acolo o lună și este foarte distractiv să plecăm, este mișto. Într-adevăr este obositor, trebuie să planifici tot. Să conduci, să ai aparatura la tine, să cari toate bagajele, să nu faci accident, sunt destul de obositoare, dar toate aceste lucruri fac experiența și mai plăcută.

Marilu și Iustin sunt împătimiți ai călătoriilor. Cei doi pleacă deseori în diferite colțuri ale lumii. Mai mult decât atât, există diferite întrebări ale internauților, bazate de cele mai multe ori pe planul financiar, fiind curioși de unde au atât de mulți bani ca să călătorească în toată lumea. Prin intermediul nostru, Iustin a oferit răspunsul așteptat de către fani:

Iustin ne-a oferit detalii în premieră despre cererea în căsătorie, dar și despre planurile de a deveni părinți:

“Da! Am planuri…Toată lumea are gânduri de căsătorie și copii, cam ăsta este obiectivul. Nu trebuie să pună nimeni presiune, lucrurile se întâmplă! Aștept să mă ceară ea pe mine! Nu există egalitatea între sexe 2024? Eu am un plan, dar este planul meu secret. Vreau să îl păstrez pentru mine. Sunt zgârcit!

Asta este patea cu online-ul, trebuie să dai tot, dar unele lucruri trebuiesc păstrate pentru noi. Marilu nu se așteaptă, dar mi-a dat toate instrucțiunile, să pun camera, să imortalizez momentul. Am discutat despre cum vedem nunta, suntem pe aceeași lungime de undă. Undeva pe o plajă, ceva…”, ne-a mai spus tiktoker-ul, în exclusivitate pentru Playtech Știri.