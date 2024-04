Țigările vechi care ameliorau simptomele de astm. Dădeau însă halucinații consumatorilor

Știai că, pe vremuri, pacienții diagnosticați cu astm scăpau temporar de problemele de respirație cu ajutorul unor țigări ce conțineau atropină? Până în 1960 însă, au fost scoase de pe piață, din cauza halucinațiilor (și nu numai) pe care le resimțeau consumatorii.

Cum se tratau pe vremuri pacienții cu astm

Dacă cineva ți-ar spune că, în cea mai mare parte a istoriei, pacienții diagnosticați cu astm au inhalat fum, ai crede? E adevărat. Acesta a fost singurul mijloc de inhalare a medicamentelor pentru astm într-o perioadă de timp. Era unica modalitate de a ușura respirația în cazul bolnavilor.

Inițial, specialiștii în medicină din vremurile străvechi au descoperit plante, precum mătrăguna și ciumăfaia, care inhalate sub formă de fum ajutau pacienții cu probleme de respirație. Inhalarea lor cu ajutorul pipei a atenuat durerea și suferința acestor persoane.

Țigările care ameliorau simptomele de astm

În anul 1833 s-a descoperit pentru prima dată că, ingredientul cheie din plantele care ajută pacienții cu astm, cum ar fi mătrăguna și ciumăfaia, este atropina. Ea era ingredientul activ ce deschidea căile respiratorii în cazul persoanelor cu probleme de respirație.

Nu a durat mult timp și pe piață au apărut primele țigări (nu pipe) special fabricate pentru persoanele cu astm. Cele mai frecvente branduri sub care s-au vândut aceste țigări au fost: Potters, Schiffmann, Asthmador, Marshalls și Kingsmans. În 1957, au fost comercializate ultima dată ca remediu pentru astm.

Ce mesaj apărea pe țigările Potter’s Asthma

„Pentru ameliorarea crizelor de astm și a altor afecțiuni spasmodice ale tractului respirator”, era mesajul inscripționat pe pachetele de țigări Potter’s Asthma.

Țigările pentru astm au fost un remediu temporar ce au stârnit furori în popor, dar totuși a fost îndoielnic pentru problemele respiratorii la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Aceste țigări conțineau într-adevăr un amestec de plante și narcotice, însă după 1957 nu au mai fost vândute sub ideea de remediu pentru astm.

Efectele adverse resimțite de pacienții care fumau

Atropina, ingredientul cheie ce era prezent și în țigările vechi pentru astm, deschidea căile respiratorii ale plămânilor, oferind o ameliorare temporară a simptomelor. Cu toate acestea, țigările provocau și amețeală, greață, ritm cardiac accelerat și chiar halucinații.

În ciuda faptului că țigările vânzute sub branduri precum Potter’s Asthma Cigarettes, Himrod’s Cure for Asthma și Dr. Kellogg’s Asthma Remedy au devenit extrem de populare, după anul 1957, specialiștii au decis să interzică comerializarea lor sub teoria de remediere temporară a problemelor date de astm.