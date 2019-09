Ți-e și rușine să intri la ea în casă. Cum arată locuința din Monaco a Mihaelei Rădulescu FOTO

Excentrică și nonconformistă, așa cum o știe toată lumea, Mihaela Rădulescu nu putea să aibă o locuință departe de ceea ce emană în aparițiile publice și nu numai. Cunoscuta vedetă de la noi a surprins cu câteva fotografii din renumita casa a sa de la Monaco. Nu mică a fost mirarea fanilor când au văzut ce obiecte obscene deține fosta prezentatoare de televiziune. Iată doar câteva din cele care au atras atenția tuturor!

Erotismul o dă afară din casă pe Mihaela Rădulescu. Ea este una dintre puținele vedete autohtone care pot gestiona atitudinea aceasta fără să mai dea socoteală nimănui. Bruneta pozează goală, scrie despre amor și despre bărbați și nu se sfiește să vorbească despre orice. După cinci ani de relație cu austriacul Felix, în vârstă de 50 de ani, Rădulescu a scos ba chiar mai mult la iveală sexualitatea și senzualitatea pe care nu le-a ascuns nici până acum.

De data aceasta, fosta jurată de la Românii au Talent a surprins cu obiectele pe care le deține în Monaco. Locuința acesteia este împânzită de lucruri erotice precum: un scaun cu fese în valoare de 400 de dolari, un covor obscen care are sâni și păr pubian, o femeie cu portjartier care se află fix lângă prăjitorul de pâine sau o terasă plină de statui nud. Nuduri și iar nuduri, la tot pasul, în casa Mihaelei Rădulescu. De asemenea, bruneta își ține pantofii de lux la loc de cinste, într-o bibliotecă.

„O să vă spun ceva ce aproape că nu crede nimeni. De 5 ani, de când suntem împreună, am avut o singură vacanță. Una pe care am cerut-o cu forța, pentru că Felix nu înțelege conceptul de vacanță și târziu am înțeles și eu de ce. Omul e toată ziua plecat, el trăiește foarte rar acasă. Viața lui e întotdeauna undeva pe planetă, unde are show-uri aviatice, unde are de sărit cu parașuta, cu parapanta etc. Și atunci, lui nu-i mai vine să plece și în vacanță, după ce ești plecat de 7 ori, de 8 ori pe an, pe toate continentele, cu munca. Am înțeles, într-un final, că nu mai are nevoie de vacanță, că mai vrea să stea și pe-acasă”

Mihaela Rădulescu