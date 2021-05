De multe ori fițele vedetelor surprind fanii. Acestea pot să aibă mofturi pe care le are toată lumea sau câteva dorințe la care persoanele de rând nu pot să ajungă. De această dată, Theo Rose a intrat în atenția publicului după ce a dezvăluit ce face dacă nu există vreun apropiat ce o poate însoți la masă.

Theo Rose este dezinvoltă, sinceră și extrem de iubită! Totuși, aceasta are un fix ce nu o lasă să mănânce singură. Invitată în emisiunea ‘La Măruță’, moderată de Cătălin Măruță și difuzată la PRO TV, vedeta a intrat în emisiune dintr-un apel video. Aceasta se afla la casa părintească din Prahova alături de părinții săi, dar motivul pentru care s-a urcat în mașină și a condus până acolo este cât se poate de bizar.

Cântăreața nu poate mânca singură, așa că pentru a evita momentul pe care îl consideră stânjenitor ea dă o fugă de fiecare dată până la mama sa ce îi gătește fel și fel de bunătățuri. Chiar în emisiunea ea a spus că s-a bucurat de câteva preparate simple, dar pe care toată lumea le îndrăgește.

„Am venit puțin până la țară și când sunt singură nu pot să mănânc. Alex e la munca. Eu pot să stau nemâncată câteva zile dacă sunt singură. Am plecat la țară ca sa am cu cine mânca, am zis că mai bine mă duc în mașină și mă duc la mama ca să îmi facă ceva de mâncare.

Am mâncat niște cartofi prajiți cu brânză de oaie, de la ciobani, toate aici sunt bio. Mama era la muncă când am sunat-o să îi zic că vin. După ce mănânc, plec la București. Îmi place și să conduc, așa ca drumul a fost bun.”, a zis Theo Rose.