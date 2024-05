Theo Rose, apariție surprinzătoare în Paris. Cum a fotografiat-o Anghel Damian pe stradă: „Franțuzoaica noastră!”

Theo Rose și Anghel Damian au călătorit la Paris, unde au petrecut două zile de relaxare, fără copilul lor. Tânărul regizor și-a dat silința să realizeze câteva cadre foto frumoase, ca partenera sa să le poată publica pe rețelele sociale. Cum a fost surprinsă cântăreața: „Franțuzoaica noastră”. Foto

Este greu de crezut că Theo Rose mai are nevoie de o prezentare complexă. Mulți români o cunosc – dacă nu prin prisma melodiile sale, poate prin aparițiile la Vocea României, dar nu numai. Împreună cu Anghel Damian, formează unul dintre cele mai tinere și frumoase cupluri din lumea mondenă.

În urma popularității dobândite, Theo Rose a reușit să își construiască în mediul online o comunitate de peste un milion de urmăritori. Pe Instagram, cântăreața este foarte activă, ținându-și fanii la curent cu multe evenimente ce se petrec în viața ei personală sau profesională.

Așa se face că, în urmă cu două zile, Theo Rose și-a anunțat urmăritorii de pe Instragram că a călătorit împreună cu tatăl copilului său în capitala Franței, unde a văzut-o și pe Taylor Swift în celebrul turneu The Eras Tour. Cuplul de artiști a profitat de ocazie pentru a se relaxa, fără cel mic de această dată.

Theo Rose și Anghel Damian și-au lăsat copilul în grija celor apropiați, în România, și au plecat singuri la Paris pentru a se bucura de un weekend în doi. Tânărul regizor a fotografiat-o pe cântăreață în câteva ipostaze în acord cu starea de spirit a orașului, pe care ulterior artista le-a făcut publice pe rețele.

„Asta mai numesc și eu viață. Am fugit la Paris două zile. Am văzut The Eras Tour aseară (…). Sunt pentru prima dată aici. Văd locuri pe care le-am întâlnit în cărți și Anghel (Damian – n.r.) și-a dat silința să am niște poze de arătat”, a transmis Theo Rose pe Instagram.