Testul IQ de 10 întrebări care îți verifică logica. Poți să răspunzi corect la toate?

Ideea că inteligența poate fi măsurată doar prin testele de IQ este o eroare. Afirmația nu o facem noi, ci un studiu unic privind cogniția umană. Acesta a constatat că cogniția umană cuprinde cel puțin trei trăsături mentale distincte. Testele de IQ au fost folosite timp de zeci de ani pentru a evalua inteligența, însă acestea sunt fundamental eronate. Studiul spune că nu iau în considerare natura complexă a intelectului uman și diferitele sale componente. Cu toate astea, există zeci, poate sute de teste IQ, ca și cel pe care vi-l propunem, care dau sau nu dovada unui anume grad de inteligență. Unele sunt de matematică, altele de atenție distributivă, logică, iar altele de perspicacitate. Tu la care din ele ești bun? Răspunsul îl poți afla rezolvând testul propus de noi.

Ne ajută testele IQ la ceva? Studiile sunt de altă părere

Rezultatele studiului de care aminteam pun sub semnul întrebării validitatea controversatelor studii privind inteligența bazate pe testele IQ. Multe dintr aceste teste au stabilit legături între capacitatea intelectuală, rasa, sexul și clasa socială. Din păcate, arată studiul, au condus la afirmații extrem de controversate conform cărora unele grupuri de persoane sunt în mod inerent mai puțin inteligente decât alte grupuri.

În loc de o măsură generală a inteligenței, reprezentată de coeficientul de inteligență (IQ), capacitatea intelectuală constă în memoria pe termen scurt, raționamentul și agilitatea verbală. Deși acestea interacționează între ele, ele sunt gestionate de trei „circuit” nervoase distincte din creier, au descoperit cercetătorii.

„Rezultatele infirmă o dată pentru totdeauna ideea că o singură măsură a inteligenței, cum ar fi IQ-ul, este suficientă pentru a surprinde toate diferențele de capacitate cognitivă pe care le observăm între oameni.”, a declarat Roger Highfield, director la Science Museum din Londra.

Că au sau nu dreptate cei care fac aceste cercetări, și dacă au importanță sau nu, nu suntem noi în măsură să judecăm. Dar, pentru amuzamentul propriu, vă propune unul din testele IQ, cu cel puțin 10 întrebări, care ține de atenție, logică și perspicacitate. Dar și de ceva aritmetică, zicem noi.

Testele IQ cu 10 întrebări de logică

Testul pe care vi-l propunem, nu ar trbui să vă ia foarte mult să-l rezolvați. Este important să fiți atenți la enunțuri, fără să vă grăbiți, și veți avea rezultatul garantat. Răspunsurile le veți găsi la final.

Prima întrebare:

Te afli, alături de alți concurenți, într-un concurs de atletism. La un moment dat îl ajungi din urmă pe concurentul aflat pe cel de-al doilea loc, pe care-l depășești exact pe linia de sosire. Ne poți spune pe ce loc ai terminat competiția?

A doua întrebare:

Ești extrem de pasionat de tenis, ai pus bani de-o parte și mergi la un magazin de specialitate să0ți cumperi o rachetă de tenis, dar și o minge de tenis. Vânzătorul, amabil, îți spune că amândouă te costă 110 euro. Avem o nedumerire, cât costă fiecare produs, în condițiile în care rachta de tenis costă cu exactitate, 100 de euro, mai mult decât mingea de tenis?

A treia întrebare:

Așa cum știm foarte bine, săptămâna are șapte zile. Am vrea să știm dacă știi care sunt cele 3 zile ale săptămânii, consecutiv, fără a folosi numele zilelor de luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă şi duminică?

A patra întrebare:

Ne-aducem aminte că, în trecut, rămâneam des fără lumină, iar mama avea într-o cămară o lampă cu petrol, o lampă cu benzină şi o lumânare. Ce aprindea mama mai întâi?

A cincea întrebare:

Un an, așa cum am învățat la școală, are 360 de zile, a câte 30, sau 31 de zile în fiecare lună, dar avem o nedeumerire. Câte luni au 28 de zile?

A șasea întrebare:

La birou ai un coleg foarte bun, Dan, care are o fată, Adriana, pe laâng asta mai are alte cinci, Ana, Alina, Anemona și Ariana. Cum o cheamă pe a cincea?

A șaptea întrebare:

Mergi la poștă de urgență să trimiți o scrisoare, dar poștărița îți spune că trebuie să cumperi timbre de doi lei. Problema este, câte timbre de 2 lei sunt într-o duzină?

A opta întrebare:

Ai ceva probleme de sănătate, iar doctorul îți recomandă trei pastile, dar va trebui să le iei în fiecare seară, la jumătate de oră câte una. În câte minute le iei pe toate trei?

A noua întrebare:

Ești mândru de fiica ta, Elena, născută pe 27 decembrie. Dar prietenii ei sunt nedumeriți că-și serbează ziua , întotdeauna vara. Care este explicația fenomenului?

A zecea întrebare:

Ai plecat cu gașca într-o excursie la tropice și vrei să sapi o groapă de 1 metru pe 2 metri. Problema este că nu știi cât pământ se află în ea, mai ales că te afli în mijlocul unei păduri la tropice. Ai idee cât pământ se află în groapă?

Răspunsul la cele 10 întrebări

Acum că ai ajuns la final, este momentul să vezi dacă răspunsuri la tale la testul IQ au fost cele bune.