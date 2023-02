Testul care îţi arată ce IQ ai. Rezolvă exerciţiul matematic de mai jos în mai puţin de 30 de secunde. Atenţie, nu e uşor deloc!

Crezi că poți rezolva acest puzzle în mai puțin de 30 de secunde? Rezolvarea acestui exercițiu de matematică te va ajuta să-ți pui mintea la contribuție și să îți testezi coeficientul de inteligență. Ghicitoarea nu este deloc simplă. Iată cum se rezolvă.

Cum se rezolvă ecuația matematică devenită virală pe Internet

Ghicitorile matematice sunt ca un fel de jocuri pentru stimularea creierului, arhicunoscute pentru a îmbunătăți funcționarea cognitivă, gândirea critică și abilitățile de rezolvare a problemelor. Aceste teste de inteligență te ajută să îți împrospătezi mintea și să ajungi la cele mai tari rezultate.

Uită-te la poza postată mai jos și vei găsi un puzzle matematic la care vor putea răspunde doar internauții care se bucură de un IQ mai ridicat decât media generală a populației globale.



Poate părea mai ușor decât este, de fapt, însă tot ce trebuie să faci este să fii atent. Dacă te ajută, poți seta cronometrul pentru jumătate de minut, pentru a vedea dacă te poți încadra sau nu în timpul alocat rezolvării ecuației.

După cum poți observa în imaginea de mai sus, puzzle-ul dat are patru ecuații. Prima are flori, a doua are urși de pluș, a treia are o fundiță roz, iar ecuația finală le include pe toate. Iată cum se rezolvă corect problema matematică de mai sus.

Dacă te vei uita atent mai jos, vei vedea că suma celor trei flori care au opt petale este 24, de unde deducem că floarea reprezintă cifra 8.

Mai departe, în cea de-a doua ecuație, diferența o face faptul că floarea are șase petale, așadar, planta reprezintă cifra 6. Cele două jucării plus cifra 6 vor da rezultatul 26. De aici, rezultă faptul că jucăria reprezintă numărul 10, întrucât 2 x 10 + 6 = 26.

Mai departe, ecuația trei presupune să rezolvăm o adunare simplă, între o floare cu opt petale, un ursuleț de pluș și o fundă roz. Totalul este 21, iar tot ce trebuie să facem, pentru a afla valoarea fundiței, este să scădem ursulețul și floarea.

Așadar, știm că ursulețul este 7, iar planta este 8, ceea ce rezultă faptul că fundița de culoare roz are valoarea 3.

Nu uita faptul că, în ilustrația de mai jos, jucăria are la gât o fundă roz, cele două însumând numărul 10. Tot ce trebuie să faci este să scazi 3 din 10 pentru a ajunge la cifra reală a plușului, 7.

Ajungând la ultima ecuație, cea mai complicată dintre toate, aici trebuie să fii mult mai atent la detalii și să aduni corect toate elementele pentru a găsi soluția corectă.

Urmărind indicațiile de mai sus, avem 2 fundițe (3 + 3) plus un ursuleț ce poartă o fundă roz la gât și ține în mână o floare cu șase petale, înmulțit cu un ursuleț simplu.

Așadar, respectând ordinea operațiilor matematice, vei face, prima dată, înmulțirea celor două jucării, apoi le vei aduna cu cele două fundițe roz, după cum se vede mai sus.