Test IQ de weekend. Răspunde în 30 de secunde ce rezervor se va umple primul

Un test simplu îți va arăta cât de inteligent ești. Din ce în ce mai mulți oameni sunt interesați de acest gen de teste care par simple la o primă vedere, dar unii nu pot să găsească deloc rezolvarea. Cei mai deștepți vor răspunde provocării în doar 30 de secunde. Este nevoie să spui ce rezervor se va umple primul. Încearcă să identifici recipientul care va fi primul plin cu apă. Doar persoanele cu un IQ ridicat pot rezolva testul imediat.

Test IQ: ce rezervor se va umple primul?

Un nou test de inteligență îți arată dacă ai sau nu un IQ ridicat. Acest puzzle este eficient pentru a te evalua. Cu siguranță pentru unii pare simplu la o primă vedere, dar rezolvarea lui nu este atât de ușoară. Puțini au reușit să răspundă provocării în doar 30 de secunde.

Nu trebuie să trișezi și să te folosești de o foaie și un creion pentru a sublinia traseul în care curge apa. Este nevoie să faci acest lucru doar cu ajutorul imaginației tale. Cu siguranță va fi o plăcere pentru cei care adoră ghicitorile. Acest joc al creierului este rezolvat cu ajutorul gândirii laterale.

Este nevoie să utilizezi creativitatea și logica pentru a răspunde întrebării. Ghicește care rezervor se va umple primul din cele 12 pe care le ai desenate. Majoritatea dintre ele se varsă în alte recipiente, dar unele din acestea au în apropiere doar un singur canal.

Pare confuz pentru cei mai mulți care văd testul pentru că în imagine există o mulțime de țevi conectate, iar rezervoarele nu sunt în linie. O minte creativă poate să ghicească imediat răspunsul.

Sugestie pentru rezolvarea testului: care este detaliul care îți indică răspunsul?

Sugestie: încearcă să te uiți la conectorii din toate rezervoarele prin care apa va fi turnată în diferite rezervoare.

Întrebare: Un robinet rulează peste 12 rezervoare. Unele dintre ele au unul, iar altele au 2 tuburi. Care rezervor se va umple primul?

Apa curge din A prin rezervorul B și C. Pe măsură ce conducta D este blocată, rezervoarele E și C nu se vor mai umple. După rezervorul C apa va curge în J, iar dacă te uiți atent toate sunt conectate la J și L. Cel din urmă este umplut primul cu ajutorul rezervorului I.

Cu toate astea, apa vine cel mai repede în rezervorul K, recipient care ia contact primul cu tot lichidul care se scurge și în celelalte rezervoare. Cel din urmă este unit doar cu rezervorul H.