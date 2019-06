Teodorovici, ghiduș: cum și-a exprimat speranța pentru postul de președinte

Din postul de Ministru al Finanțelor, Teodorovici a început deja să spere că va deveni președintele României. În cel mai rău caz, speră să fie lider în PSD.

Eugen Teodorovici este unul dintre membrii de marcă ai PSD, chiar dacă a făcut niște proiecte legislative cu consecințe dezastruoase pentru români. Taxa pe lăcomie care a dus la explozia euro și creșterea inflației este doar un exemplu fugitiv. Efectul îngrijorător al ”desființării” ROBOR și slaba sa percepție asupra modului în care funcționează respectivul indice nu face decât să atragă și mai tare atenția asupra performanței slabe a ministrului.

Asta nu înseamnă că vrea să renunțe la funcție sau că nu-și mai dorește și altele. Cât se poate de senin, Teodorovici și-a exprimat interesul pentru un post înalt în stat și în PSD într-o manieră cât se poate de abstractă.

Întrebat dacă va candida pentru vreo funcţie la Congresul PSD din 29 iunie, Teodorovici a răspuns: „Să vină congresul. (…) Cred că pe oricine ar tenta o funcţie foarte înaltă în PSD, fiind cel mai mare partid din România”. El fiind probabil oricine. Întrebat însă într-o manieră cât se poate de directă dacă își dorește ocuparea funcției de președinte sau președinte executiv al PSD, ministrul a sărit prompt. ”Să nu speculăm”.

În ceea ce privește posibiltiatea ca domnia sa să ajungă în scaunul de președinte al României, Teodorovici a încercat să fie spiritual. În contextul în care numirea în poziția de candidat trebuie să vină din partea partidului, el a afirmat: „Nu ştiu asta. (…) Probabil că de ziua mea vor să-mi facă o surpriză, ziua mea e în august, mă gândesc. Numai să-mi spună din timp”

Vizavi de dorința sa pe marginea acestui subiect, ministrul a fost un pic mai tranșant. „Sunt întrebări la care eu am dat răspuns de foarte multe luni de zile. (…) Arătaţi-mi şi mie un politician care nu şi-ar dori să ajungă în cea mai înaltă funcţie în stat”, a insistat Teodorovici.

În cazul în care nu știai, Teodorovici se consideră cât se poate de special. În același set de declarații, a insistat pe faptul că are ”o fire altfel”. „Fiecare are propria sa strategie. (…) Aştept un moment de discuţie în partid. Ştiţi foarte bine, cu toate că am fost de multe ori pus la colţ de declaraţii, să spunem, în afara unui for din partid, având în vedere şi firea mea puţin mai altfel decât linia în zona politică, de astă dată eu spun şi dau sfaturi şi colegilor mei şi trimit către alte partide, când după întâlnirile pe care le au la nivel de conducere, nu ies declaraţii care mai de care sau e un concurs de a ieşi în presă şi a da fel de fel de declaraţii. La noi, din păcate, în partid, poate e şi o situaţie mai deosebită, imediat declaraţii, fel de fel de declaraţii, chiar şi în timpul şedinţelor apar informaţii pe surse, totul este transparent”, a afirmat Teodorovici.