Salariații care ar putea beneficia de scutire de impozit, pe lângă IT-iști. Teodorovici a făcut anunțul

Liderul PNL, Ludovic Orban, ar vrea ca IT-iștii să nu mai fie scutiți de plata impozitului pe venit. Acest anunț a iscat dezbateri aprinse în mediul public, iar o reacție de la Guvern a venit chiar de la ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru salariații din domeniul IT este o măsură veche, care datează încă din 2001, adică de vreo 18 ani. Cei care susțin o astfel de măsură spun că aceasta a dus la dezvoltarea industriei IT din România, i-a ținut în țară pe tinerii care, poate, ar fi fost tentați de salariile mari din străinătate și a adus inovație în multe domenii care, altfel, ar fi rămas blocate în timp.

De cealaltă parte, contestatarii, în frunte cu Ludovic Orban, liderul PNL, cred că măsura este una discriminatorie și că această facilitate ar trebui eliminată. Ce spune Guvernul în toată această dispută? Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ar vrea ca facilitatea să fie acordată și altor categorii de salariați.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a fost întrebat dacă e de acord cu această facilitate acordată salariaților din domeniul IT. Șeful de la Finanțe a fost rugat, de asemenea, să spună dacă ia în calcul eliminarea ei.

“Nu am avut o reacţie pe subiectul IT. E un subiect discutat de oameni care nu înţeleg. A fost o măsură bună (n.red: scutirea de la plata impozitului pe venit pentru salariații IT) şi cred că cifrele sunt mai mult decât convingătoare. Industria IT are o pondere importanta pentru tot ce înseamnă PIB”

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor