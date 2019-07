Teodorovici anunță concedieri masive la stat. Care bugetari vor pleca primii acasă

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat marți seara concedieri masive la stat și anumite schimbări în ceea ce privește reorganizarea mai multor domenii de activitate care intră în atribuția Guvernului. Acesta a mai explicat că deficitul de 1,4% estimat la începutul lui 2019 a fost stabilit într-un alt context față de acum, când a ajuns la 3%. Ministrul are și o serie de soluții pentru aceste probleme, însă majoritatea nu vor fi pe placul celor care lucrează la stat.

Membrul Cabinetului Dăncilă a mai explicat că, în unele ministere, sunt prea mulți angajați, iar din acest motiv s-ar putea face concedieri masive în sectorul bugetar. În plus, chiar numărul acestor ministere ar fi o problemă pentru că este prea mare, pe lângă aceeași problemă în cazul companiilor de stat.

În ceea ce privește banii pentru pensii și salarii, ministrul susține că nu se pune această problemă. De cealaltă parte, însă, toate cheltuielile trebuie raționalizate, iar din această perspectivă se vor face tăieri acolo unde existpă excedent.

Pentru a nu rămâne fără bani, ministrul Teodorovici a subliniat importanța regândirii ministerelor și a companiilor de stat care consump mai mult decât trebuie. Aceste cheltuieli publice trebuie eficientizate, după cum declară chiar membrul Cabinetului Dăncilă.

”În schimb, partea de cheltuieli publice… am spus-o mereu. Dacă o companie privată are un surplus sau are o cheltuială care nu se justifică sau poate să facă o eficientizare a activităţii în acea firmă, nu o face? Şi atunci, eu ca ministru de Finanţe, spun aşa: poate ministerul acesta are o structură supradimensionată, poate numărul de ministere este foarte mare, poate numărul de secretari de stat este foarte mare, secretari de stat care aduc după sine şi cabinete de consilieri, cheltuieli în lanţ. Nu e normal că trebuie să le spunem să fie aliniate la situaţia actuală? Este exact ceea ce spun”, a mai explicat ministrul Teodorovici.