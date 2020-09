Teo Trandafir rupe tăcerea! De ce nu a avut noroc în dragoste, de fapt

Dinamică, plină de viață și mereu cu zâmbetul de pe buze. Teo Trandafir este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți oameni de televiziune din România. Dacă pe plan profesional a ieșit mereu câștigătoare, viața personală a prezentatoarei de la Kanal a fost plin de momente de cumpănă. Acum, vedeta vorbește deschis despre ghinionul ce a urmărit-o pe plan sentimental.

Într-un interviu emoționant oferit Ciao, Teo Trandafir vorbește deschis despre decepțiile pe care le-a suferit în dragoste. Întrebată dacă își reproșează vreodată ceva în ceea ce privește vechile relații, vedeta Kanal D a mărturisit că nu este măcinată de regrete. Cu toate astea, nu i-a fost niciodată ușor să treacă peste o despărțire.

„Nu cred că am fi putut face nici eu, nici partenerul meu mai mult decât am făcut la acel moment. Am pornit la drum amândoi cu gândul că totul va fi perfect, că vom fi fericiți până la adânci bătrânețe. Cineva, la un moment dat, a luat-o în altă direcție.