Teo Trandafir încă mai vorbește cu fostul său soț, Constantin Iosef: “Singurul bărbat de care m-am despărțit și cu care mai comunic”. Vedeta a mărturisit de ce a divorțat

Teo Trandafir a preferat întotdeauna să fie discretă cu privire la viața personală, însă de curând a vorbit deschis despre mariajul ei. Vedeta a fost căsătorită timp de 6 luni cu Constantin Iosef, iar acum a povestit de ce a ajuns să divorțeze de el, deși se iubeau. Au trecut 12 ani de când s-au separat, dar încă mai țin legătura.

În urmă cu 12 ani, Teo Trandafir părea că și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat pe nume Constantin Iosef. S-au căsătorit în 2012 și au divorțat după o jumătate de an de mariaj, deși părea că se potrivesc de minune. De curând, prezentatoarea TV a fost invitată într-un podcast în care a vorbit despre motivul divorțului.

Dacă de obicei ea este cea care le pune întrebări invitaților, de data aceasta Teo a răspuns la întrebările Anamariei Prodan, cu privire la căsnicia încheiată după 6 luni. Teo a povestit că soțul ei, care trăise 30 de ani în Franța, era nefericit în România, iar ea a ales să îi redea libertatea.

”Relația s-a închis frumos și elegant. Mi-am dat seama că soțul meu era nefericit aici, după 30 de ani petrecuți în Franța. Nu puteam să particip la nefericirea lui. El venise cu deschidere, cu entuziasm. Oamenii erau cum erau. Într-o zi l-am întrebat dacă pot să fac ceva să îl ajut. Și mi-a răspuns că ar vrea să fie singur. Și așa s-a terminat. Am mai vorbit cu el. Prieteni e mult spus, pentru că locuim în țări diferite. Este singurul bărbat din viața mea de care m-am despărțit, dar cu care încă mai comunic. Dacă iubești pe cineva, lasă-l liber. Nu a fost ușor.

Nu am să uit un episod. Eram amândoi în garajul casei noastre și puneam murături. El era priceput inclusiv la asta. Și ne trezim, a doua zi, în ziare. Eram atât de fericiți în perioada aia! Eu eram nerăbdătoare să ajung acasă, unde mă aștepta o masă romantică sau ceva drăguț. Bineînțeles că a început presa să vuiască. Că a vrut să ia banii, casele, averile. Nu m-a deranjat faptul că erau lucruri neadevărate, ci faptul că eu m-am simțit indezirabilă. Deci un om nu mă poate iubi pe mine decât pentru bani. Era clar că dacă o ia p-asta, pentru ce să o ia? Că e frumoasă? Nu, nici nu am pretins. Că e deșteaptă? Nu. Deci eram ultimul om, care are niște bani. Asta m-a deranjat”, a mărturisit prezentatoarea TV, în podcastul Anamariei Prodan.