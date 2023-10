Teo Trandafir, emisiune la un mare post de televiziune din România? Vedeta care anunță că ar lucra cu ea VIDEO EXCLUSIV

Celebra prezentatoare nu mai apare pe micul ecran, după ce șefii de la Kanal D au decis să retragă Teo Show din grila postului TV. Mai sunt șanse ca Teo Trandafir să aibă emisiune la un mare post de televiziune din România? O îndrăgită vedetă a dezvăluit că și-ar dori să aibă ocazia de a lucra cu ea.

Vedeta care își dorește să lucreze cu Teo Trandafir

După o colaborare ce a durat aproape un deceniu, șefii de la Kanal D au decis să scoată emisiunea prezentată de Teo Trandafir de pe post, show-ul nu se mai regăsește în grija de toamnă a televiziunii. Fanii vedetei nu au primit cu brațele deschise decizia, mulți o întreabă când se va întoarce pe micul ecran.

În timp ce Teo Trandafir nu poate da, în prezent, niciun răspuns clar, dar nici nu exclude posibilitatea de a reveni în televiziune, o altă îndrăgită vedetă a dezvăluit că nu ar refuza ocazia de a lucra cu ea.

„Suntem capabili să facem multe și nu suntem ”expirați” sau cum mai zic unii”

Invitat la PlayTalk, Gabriel Coveșeanu a fost întrebat de reporterul Playtech Știri dacă și-ar dori să făcă o colaborare cu Teo Trandafir. Cove ne-a explicat că ei fac parte din „garda veche și bună” și că nu este nevoie decât de oameni care să creadă în abilitățile lor pentru a transforma această dorință în realitate.

„Teo Trandafir este un profesionist, face parte ca și mine din garda veche și bună. Acum ar trebui să existe și acei oameni care să creadă că oamenii care sunt de mult în televiziune sunt, suntem capabili să facem multe și nu suntem ”expirați” sau cum mai zic unii”, a spus Gabriel Coveșeanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

„Fac lucruri senzaționale”

Cove a punctat că nu a avut, până acum, un partener de emisiune, a avut doar partenere de scenă: „Eu de-a lungul timpului am avut doar partenere, eu nu am avut partener de scenă, nu am fost niciodată cu un coleg”.

„E foarte posibil, este un om pe care îl apreciez mult, un artist și Pavel Bartoș de asemenea. Cuplurile formate dintre un bărbat și o femeie care nu sunt decât colegi, nu rezistă. Cuplurile din doi băieți care sunt parteneri, cum sunt Răzvan și Dani, sunt de atâția ani împreună, la fel și Buzdugan și Morar și mai sunt și alte cupluri de parteneri care funcționează de mulți ani împreună și fac lucruri senzaționale”, a explicat Gabriel Coveșeanu.

