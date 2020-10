Teo Trandafir, acostată în piață de tatăl lui Pepe. Ce i-a spus bărbatul vedetei de televiziune

Teo Trandafir este una din cele mai iubite și populare vedete de televiziune. De-a lungul carierei sale a avut parte de multe momente inedite, care au devenit ulterior amintiri frumoase.

Invitat recent în cadrul emisiunii ”Teo Show”, Pepe a depănat cu Teo Trandafir aminitiri din tinerețea acestuia. Unul din momentele emoționante au fost acela al primei întâlniri dintre cei doi. Pe vremea aceea Pepe avea doar 14 ani și nu era atât de cunoscut. Pe vremea aceea se afla împreună cu tatăl său în piață, și se ocupau cu vânzarea de chiftele.

În cadrul aceleiași emisiuni, Teo Trandafir povestește de cum a apărut Pepe la televizor în urmă cu 24 de ani. Teo povestește și ea de faptul că, la vremea respectivă era clienta tatălui acestuia, și din discuție în discuție, acesta îi-ar fi spus vedetei că are un băiat nemaipomenit. Așa s-au cunoscut prima dată, după care l-a și invitat într-una din emisiunile de la acea vreme. Aceste lucruri se întâmplau în 1996.

Printre povestioarele hazli, atât Teo, cât și Pepe și-au adus aminte de momentele din piață, iar lumea și astăzi își mai aduce aminte de copilul care vindea cafele, ceai și sandwich-uri în Piața Moghioroș.

Ca noi toți, și Teo și Pepe au încercat să se descurce în perioada de pandemie, așa cum au putut. Teo a mers în continuare la emisiune, la Kanal D, iar Pepe a încercat să se reorienteze și el pentru a trece mai ușor peste această perioadă.

”N-am plecat nicăieri, nu am avut curaj. În perioada asta ne-am trezit dimineață pentru antrenament și apoi am mers în diverse locuri, la Câmpina, la pădure, dar nu am avut curaj să rămânem peste noapte la un hotel. Nu am ieșit nici la terase. Când trec pe lângă o baie mă spăl pe mâini, port masca, am avut o perioadă în care am mers cu o mașină decapotabilă, o bijuterie de epocă, și am pus și atunci masca. Hainele le pun la spălat imediat ce ajung acasă. Sunt la fel de precaută și acum, ca și la început”, a amintit Teo Trandafir.