Temperaturile o iau razna în România. Vremea se schimbă radical. Anunțul meteorologilor

Temperaturile o iau razna în România. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au anunțat ce urmează după episodul dur de iarnă care a avut loc în România. Vremea se schimbă radical. Anunțul experților în meteorlogie.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat anunțat ce ne așteaptă în perioada următoare, din punct de vedere meteorologic, după ce România a tremurat din cauza temperaturilor foarte scăzute.

Astfel, sunt vești bune de meteorologii ANM, care anunță pentru următoarele zile temperaturi până la 18 grade Celsius.

„După o perioadă în care am avut temperaturi foarte scăzute, negative în timpul zilei, sub pragul gerului noaptea, vin și veștile bune. Deja procesul de încălzire a început, s-a resimțit chiar și ieri, am avut temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă și astăzi se va întâmpla la fel. În zilele următoare acest proces de încălzire va continua și se va intensifica.

Masele de aer rece se deplasează și pleacă de pe teritoriul țării noastre. Acestea sunt înlocuite de masele de aer cald care se deplasează din partea de vest, de centru a continentului european, către zona țării noastre. Așadar, vor fi temperaturi din ce în ce mai ridicate în zilele următoare, valori de 10 și peste 10 grade. Cele mai ridicate valori sunt estimate a se înregistra sâmbătă, când temperaturile maxime la nivelul întregii țări se pare că vor fi de peste 10 grade în mare parte din țară, de 17-18 grade în partea de sud a teritoriului. Acestea sunt temperaturi cu mult mai ridicate decât în mod normal a avea la această dată”, a declarat meteorologul Alina Șerban, potrivit Antena 3.