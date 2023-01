Temperaturi de -50 de grade în această iarnă. Îngheți pe loc, unde a fost atât de frig

Temperaturi de -50 de grade în această iarnă! Iarna 2022-2023, cel puțin în anumite zone din lume, a adus valori record, dacă vorbim de temperaturile sub zero grade. Dar, deși nu în toate orașele lumii au fost înregistrate valori record, sunt câteva considerate de obicei unele dintre cele mai reci din lume. Recordul, însă, al acestui început de an a venit din îndepărtata Siberia, mai exact în zona de est a regiunii.

Temperatura din Siberia coboară până la minus 62 de grade

Cea mai scăzută temperatură din ultimele două decenii reprezintă o contradicție într-o lume devastată de încălzirea globală provocată de om, care a dus la creșterea mercurului la niveluri record în timpul iernii. Mercurul a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani în Siberia, orașul Zhilinda din nordul îndepărtat înregistrând o temperatură de minus 62,1 grade celsius, potrivit rapoartelor.

Temperatura din 10 ianuarie în Zhilinda, unde locuiesc mai puțin de 1.000 de persoane, este cea mai scăzută înregistrată în ultimele două decenii. Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată pe Pământ este o temperatură uluitoare de minus 89,2 grade, înregistrată la 21 iulie 1983, în Vostok, Antarctica. Frigul extrem a prezentat o imagine contradictorie pentru o lume care se luptă cu încălzirea globală din cauza unei crize climatice provocate de om.

Forumul Economic Mondial a estimat că Polul Nord și Polul Sud s-au confruntat cu valuri de căldură fără precedent în 2022, temperaturile au fost cu până la 40 de grade peste media sezonieră. Se așteaptă ca frigul extrem să se concentreze asupra jumătății estice a Rusiei în următoarele zile, deplasându-se treptat spre est până la sfârșitul săptămânii.

Un astfel de frig a devenit neobișnuit în ultimele decenii din cauza schimbărilor climatice cauzate de om. Încălzirea globală scade frecvența și intensitatea focarelor de aer rece, dar nu le elimină.

Temperaturi de -50 de grade în această iarnă! Cele mai reci 10 orașe din lume începând cu 2023

Cei care locuiesc în Statele Unite știu foarte bine că iarna poate fi, în cel mai bun caz, enervantă și, în cel mai rău caz, de-a dreptul devastatoare. Pe măsură ce temperaturile scad, se pregătesc pentru orice le-ar putea arunca iarna asupra lor, iernându-le casele și mașinile, astfel încât să poată trece nevătămați peste.

Unii oameni pot locui într-un oraș înghețat și se trezesc visând cu ochii deschiși la ideea de a-și face bagajele și de a zbura într-un loc cald pentru a uita cât de frig este. În acest caz, cu siguranță nu sunt singurii care au acest gând.

Cu toate acestea, există orașe din întreaga lume în care termenul „înfrigurat” este un eufemism, iar temperaturile de peste 10 grade celsius sunt o himeră. Iată care sunt cele 10 orașe din lume cu cele mai scăzute temperaturi de care trebuie să țineți cont în 2023.

1.Nursultan, Kazahstan

Kazahstanul din Asia Centrală este un pustiu arid, bătut de vânturi, cu ierni severe și prelungite. Capitala sa, cunoscută inițial sub numele de Astana, a fost redenumită Nur-Sultan în 2019. Guvernul s-a mutat acolo de la Almaty în 1997, devenind astfel capitala țării.

Principalii lideri ai țării au ales cea mai friguroasă locație din țară pentru birourile lor. În luna ianuarie, în Nur-Sultan se înregistrează minime medii de doar 6 grade Celsius.

Temperaturile au coborât până la -16 grade, iar în octombrie este adesea când vremea devine rece. Până în noiembrie, râul Ishim din oraș este, de obicei, înghețat complet.

2.Ulaanbaatar, Mongolia

Mai mult de un milion de oameni rezistenți numesc capitala Mongoliei casă în ianuarie, când temperaturile medii sunt de -12 grade Celsius. Ulaanbaatar este situat la o altitudine de aproximativ 4.400 de metri deasupra nivelului mării, la baza muntelui Bogd Khan, locul unde se află primul parc național din lume.

Vizitatorii vor fi norocoși dacă vor avea curajul să viziteze Ulaanbaatar în toiul iernii. Există o industrie turistică în plină dezvoltare în Mongolia în timpul lunilor de iarnă. Vizitatorii se pot bucura de muzică tradițională, dans și chiar lupte libere în timpul numeroaselor festivaluri celebrate în întreaga țară.

Tsagaan Sar, sărbătoarea tradițională a Anului Nou din Mongolia, oferă curse de cai de iarnă de modă veche și este foarte distractiv pentru întreaga familie.

3.Fairbanks, Alaska

Orașul Fairbanks din statul Alaska este încă o altă locație uimitoare din care puteți vedea uluitoarele aurore boreale. Fairbanks, cunoscut uneori sub numele de „Orașul Inimă de Aur din Alaska”, găzduiește o populație înfloritoare de aproximativ 100.000 de persoane care rămân acolo pe tot parcursul anului.

Acest grup de oameni curajoși trăiește la temperaturi care, de obicei, sunt cu mult sub 0 grade Fahrenheit în medie. Fairbanks are 200 de zile de aurora boreală; așteptați-vă la minime tipice de iarnă de -22 grade Celsius dacă cineva călătorește acolo în luna ianuarie.

4. Dudinka, Krasnoyarsk Krai, Rusia

Dudinka este o așezare pe râul Yenisei din Siberia, Rusia, la nord de Cercul Polar. Dudinka, cu peste 20.000 de locuitori, este unul dintre cele mai nordice orașe de pe Pământ și este supus unor ierni aspre. În ianuarie, temperatura medie minimă este de minus 33 de grade Celsius, în timp ce temperatura medie maximă este de minus 24,5 grade.

Părți din oraș au înghețat în urma unei furtuni de iarnă severe în urmă cu câțiva ani. Conductele s-au rupt, provocând inundarea străzilor atunci când temperaturile au fost estimate sub 4minus 40 de grade. Ca urmare, vehiculele au rămas blocate într-un strat de gheață și zăpadă de câțiva metri grosime.

5. Fraser, Colorado

Fraser, Colorado, este situat la o altitudine de 8.574 de metri în Munții Stâncoși din Colorado și găzduiește aproximativ 1.400 de persoane. Această comunitate din Middle Park este așezată într-o frumoasă vale alpină, în apropierea cunoscutei stațiuni de schi din Winter Park, Colorado.

Aceasta are unele dintre cele mai aspre ierni din țară. Media anuală este de 32 de grade Celsius. Temperaturile scad de obicei la o medie de 29,5 grade în iunie. În comparație cu International Falls, principalul său adversar „Icebox of the Nation”, Fraser, are o iarnă mai blândă, dar o temperatură medie anuală mai scăzută.

6.Winnipeg, Manitoba, Canada

Deși Winnipeg este clasat în mod constant ca fiind unul dintre cele mai reci orașe din Canada, acest lucru nu îl împiedică să fie unul dintre cele mai aglomerate și mai populate orașe din țară. Temperatura scăzută tipică a acestui oraș în timpul iernii se apropie de -20 grade Celsius, așa că fiți pregătiți să vă îmbrăcați în straturi.

În comparație cu alte orașe de pe această listă, căderile lor anuale de zăpadă de aproximativ patru metri sunt destul de modeste. Unul dintre cele mai reci orașe mari din America de Nord, Winnipeg găzduiește anual aproape 715.000 de persoane și este unul dintre multele motive pentru a vizita Manitoba.

7. International Falls, Minnesota, Statele Unite ale Americii

Acesta este unul dintre multele orașe frumoase din Minnesota care sunt prea reci pentru a fi vizitate. International Falls, Minnesota, se află pe râul Rainy River, chiar vizavi de Fort Frances, Ontario, și este adesea considerat cel mai rece oraș din Statele Unite continentale.

International Falls a dat în judecată un alt oraș pentru dreptul de a pretinde că este cel mai rece loc din Statele Unite continentale. Pentru a stabili o dată pentru totdeauna cine are dreptul la porecla de „Icebox of the Nation”, International Falls și Fraser, Colorado, au mers în instanță în 2002.

Acea victorie este acum comemorată anual printr-o sărbătoare de patru zile cunoscută sub numele de Icebox Days, în timpul căreia sunt oferite activități precum bowling cu curcani înghețați, sculpturi în zăpadă și schiuri iluminate.

8. Harbin, Heilongjiang, China

Cel mai mare oraș din provincia Heilongjiang și cel mai nordic oraș semnificativ din China, Harbin servește drept capitală provincială. Orașul cu cea mai nordică latitudine are, de asemenea, cele mai friguroase ierni. Harbin este denumit în mod obișnuit „Orașul de gheață” datorită Festivalului anual al gheții și zăpezii.

În fiecare iarnă, temperatura coboară până la -30 de grade sau mai puțin. Cei mai mulți localnici le vor spune turiștilor să stea departe de China în timpul iernii, deoarece devine prea frig. În mod interesant, temperaturile scăzute care caracterizează Harbin sunt un argument de vânzare important cu multe lucruri de făcut în această parte a Chinei.

9.Yakutsk, Rusia

Situat la sud de Cercul Arctic, în estul extrem al Rusiei, Yakutsk se remarcă prin climatul său aspru și este una dintre cele mai Instagrammabile locații din Rusia. Acolo a fost înregistrat un record de temperatură scăzută de -84 grade Fahrenheit în timpul iernii.

Yakutsk are o populație de peste 336.000 de locuitori și este situat pe o placă îndepărtată de permafrost. Pentru a evita topirea permafrostului, multe dintre casele și clădirile din oraș sunt ridicate la înălțime deasupra solului, pe piloni ventilați, înfipți adânc în pământ. De asemenea, conductele de apă și de gaz trec, de obicei, deasupra solului în orașe.

10.Oymyakon, Republica Sakha, Rusia

Numit după cuvântul rusesc pentru „apă care nu îngheață”, Oymyakon este un lac unic și frumos. Temperatura tipică de iarnă în acest oraș periferic din estul Siberiei este de -50 grade Celsius. În 1924, temperatura a atins un minim record de –71,2 grade Celsius.

Pe măsură ce lucrurile avansează, s-ar putea să devină și mai interesante. Să ajungi la toaletă în grabă este o realizare. Deoarece apa înghețată ar putea provoca ruperea țevilor, majoritatea locuințelor nu au instalații sanitare interioare și folosesc în schimb toalete în aer liber. Există o mulțime de automobile pe șosele din cauza populației. Cu toate acestea, sistemele mecanice pot deveni nefuncționale dacă temperaturile scad prea mult.