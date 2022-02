Temperatura la care se coace pâinea în cuptor. Trebuie să ții cont de acest truc

În cele din urmă, cu toții căutăm o pâine coaptă la perfecție, nu-i așa? Când te apuci cu adevărat de făcut și copt pâine, temperatura este totul. De la temperatura apei, la temperatura aluatului în timpul etapelor de coacere, apoi temperatura din cuptor și, în cele din urmă, temperatura internă a produsului finit. Totul contează pentru a coace o pâine perfectă.

La câte grade se coace pâinea

Temperaturile ideale ale cuptorului pentru coacerea pâinii variază între 160 și 200 de grade, optimizând atât crusta crocantă, oferind culoarea și textura perfectă produsului final. Intervalul de temperatură poate fi reglat fin pentru a se potrivi tipului de pâine pe care îl coci.

Indiferent dacă faci o pâine cu aluat acrișor, o pâine bogată în grăsimi, o pâine dulce sau o pâine cu aluat bogat, fiecare are temperatura ideală a cuptorului pentru a produce rezultatele paradisiace la care ne străduim cu toții atunci când coacem pâine.

O regulă nescrisă de care trebuie să fim conștienți este că pâinea cu crustă moale trebuie coaptă la o temperatură mai mică, în timp ce pâinea groasă și cu crustă trebuie coaptă la temperaturi mult mai ridicate.

Caramelizarea se referă la un grup elaborat de reacții care au loc atunci când se utilizează zaharuri. Este vorba de descompunerea zaharurilor la temperaturi ridicate.

Cum funcționează caramelizarea?

Caramelizarea are loc cu majoritatea zaharurilor. Temperatura necesară poate varia în funcție de tipul de zahăr utilizat (de exemplu, zahăr, miere etc.) și are loc la temperaturi mai ridicate.

La aproximativ 176,6°C zaharurile încep să se descompună și, în funcție de timp și temperatură, caramelizarea poate produce o gamă de culori; de la galben la maro, la negru ars și orice nuanță între ele.

Efectul caramelizării asupra pâinii reprezintă gustul de caramel, aromele de nucă și de prăjit ale produselor de panificație, precum și culoarea caramelizată.

Alimentele cu zahăr, fie că sunt coapte sau gătite, se leagă cu aminoacizii creând o varietate de gusturi și arome unice. Temperatura medie pentru ca reacția să aibă loc variază între 137,8 – 165,5°C.

Pentru a coace o pâine din aluat cu maia grozavă, trebuie să o coci la cald și la aburi. Făcând acest lucru asigură o crustă crocantă , cu o mare elasticitate la cuptor. Ea ar trebui coaptă 260°C, deși nu toate cuptoarele sunt construite pentru a ajunge la o asemenea temperatură, mai ales unul neindustrial.