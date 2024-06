Țeapa trăită de un român în vacanța din Turcia. A crezut că nu vede bine nota de plată: “Hoție pe față”

Țeapa trăită de un român în vacanța din Turcia a devenit virală! Bărbatului nu i-a venit să creadă atunci când a văzut ce notă de plată a primit, după ce a încercat o delicatesă turcească. Povestea lui face înconjurul internetului.

Țeapa trăită de un român în vacanța din Turcia

Turcia este cunoscută pentru turismul său de calitate, peisajele frumoase, dar mai ales pentru modul în care turcii știu să își trateze oaspeții, clienții. Chiar dacă este renumită la nivel internațional pentru ospitalitatea sa, iată că mai apar și cazuri care lasă lumea pur și simplu cu gura căscată.

Este cazul unui român care a vizitat de curând celebrul Bazar din Istanbul. Și-a împărtășit mai apoi experiența pe o pagină de Facebook dedicată turismului din Turcia. Acesta a servit un produs tradițional turcesc, împreună cu prietena sa, însă a rămas șocat atunci când a primit nota de plată. A fost o țeapă pe față!

Citește și Ce i-au făcut polițiștii din Grecia unui turist român aflat în vacanță: „Câtă ură.” Mare atenție dacă faci și tu această greșeală

„Fraților, am mâncat împreună cu prietena mea în Bazar câte un kebab (muuult sub așteptări) și am plătit 1900 de lire. Hoție pe față… Era în prima zi, nu prea puteam calcula rapid cât înseamnă în lei… și ce era să fac? Sa mă iau la bătaie cu ei? Sper să ajute pe cineva pățania mea”. Mai mult decât atât, plata nu a venit pe un bon fiscal, așa cum era normal, ci pe o hârtie scrisă de mână. De parcă nu era suficient, românul a pățit-o și când a vrut să meargă la hotel. „M-au furat chiar și la Uber. La sfârșitul cursei mi-au cerut și cash, fiindcă a fost foarte aglomerat traficul”, a completat turistul român.

Experiențe neplăcute în Turcia

Și alți internauți și-au povestit experiențele petrecute în Istanbul. Unii chiar au recunoscut că nici nu mai au de gând să se ducă vreodată în Turcia!

Citește și Tot ce trebuie să știi dacă mergi în vacanță în Turcia cu mașina. Reguli de circulație, acte obligatorii și taxe

„Noi am plătit la un restaurant sub Podul Galata 12000 și ceva de lire pe două – trei aperitive, șase creveți, o doradă și o sticlă mică de vin. Ne-a adus meniul, ne-a „aburit” că vin să arate peștele, dar ne-au luat și meniurile în același timp. Ulterior am mâncat foarte bine în restaurante curate cu 500 – 600 lire”, a povestit un alt turist.

„Noi, până să ne dăm seama cu cine avem de-a face, am plătit pe o cină amărâtă (salată, fel principal, un cappuccino și un cocktail) 2.500 de lire. Pentru drumul din Centrul Vechi și până la acvariu, care ar trebui să fie maxim 400 de litere, am plătit 800. Te fură la propriu, pe față, chiar zâmbind! A fost prima și ultima oară când am călcat pe tărâmurile din Istanbul”, a sunat o altă experiență turist pățit.