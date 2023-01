Țeapa pe care a luat-o Medeea Marinescu din partea unei ‘măicuțe din Prislop’. Ce a văzut după ce i-a dat bani

Actrița Medeea Marinescu și-a lăsat mască prietenii virtuali de pe Facebook, după ce le-a povestit o întâmplare incredibilă de care a avut parte, cu puțin timp în urmă. Celebra artistă a avut parte de o experiență șocantă într-un cabinet veterinar.

Medeea Marinescu a stârnit vâlvă pe rețelele sociale, după ce a povestit un episod șocant pe care l-a trăit alături de partenerul ei, George, într-un cabinet veterinar din Capitală.

Actrița și soțul ei au mers cu pisica familiei la un control veterinar, când au fost abordați, cabinetul medical, de o femeie care se dădea drept o măicuță de la Mânăstirea Prislop. Șarlatana s-ar fi apropiat de marea actriță, pentru a-i cere un sprijin financiar.

Medeea Marinescu a fost emoționată de chipul blajin și bunătatea aparentă a invidei, motiv pentru care i-a întins o anumită sumă de bani. Momente mai târziu, actrița a realizat că a fost victima unei escrocherii, femeia respectivă fiind o impostoare.

„Sunt in sala de asteptare a cabinetului veterinar de langa casa. Pisica noastra e apatica, somnolenta, nu stim ce are. Pe un scaun, mai incolo, o maicuta, in hainele negre specifice, cu masca medicala deasupra careia se vad doi ochi blajini, extrem de negri si extrem de ageri.

-Nu va suparati. Eu sunt din Prislop, am ramas fara bani si nu stiu cum o sa ma pot intoarce. Nu vreti sa ma ajutati cu 200 de lei?

– Eu n-am cash, doar card, raspunde sec sotul meu.

– Eu am, zic, cred ca vreo suta de lei, bucuroasa ca pot reda Prislopului o maicuta blanda si iubitoare.