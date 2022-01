Țeapă imobiliară de proporții în Brașov. Ce au pățit oamenii care și-au luat apartamente aici în 2019

Zeci de braşoveni sunt foc și pară pe dezvoltatorii imobiliari, care, după ce au încasat peste două milioane de euro pentru ridicarea unui bloc în care lumea dorea să se mute, au oprit lucrările. Localnicii sunt extrem de revoltați și au ajuns în pragul disperării, în condițiile în care au plătit integral locuințele noi încă din anul 2019!

Foarte mulți braşoveni aşteaptă de doi ani să se poată muta în locuinţele pe care le-au plătit integral încă din 2019. Oamenii au făcut eforturi financiare uriaşe ca să aibă o casă a lor nouă, într-un cartier din oraș aflat în plin avânt imobiliar. Deşi pe hârtie figurează ca proprietari pe un sfert din clădire, aceștia nu pot nici măcar să intre în bloc, pentru a vedea stadiul lucrărilor.

Nu mai puțin de 40 de familii au cumpărat apartamente în blocul de pe strada George Călinescu, din zona nouă a cartierului Tractorul, Brașov. Oamenii erau încântați că se vor muta la casele lor, doar că realitatea s-a dovedit a fi alta! Brașovenii îl acuză pe dezvoltatorul imobiliar de minciună. Odată ce s-a văzut cu două milioane de euro în cont, afaceristul a oprit lucrările. Situația există de doi ani, timp în care bărbatul nu le-a oferit nimic în schimb. Noii proprietari au plătit apartamentele în 2019 şi ar fi trebuit să se mute în 2020.

Braşovenii au vrut să intre în blocul nou şi să continue ei lucrările, însă dezvoltatorul le-a transmis că nu au dreptul să intre în clădire.

„În noiembrie 2019 am plătit suma de 56.000 de euro pentru un apartament de 53 de metri pătraţi, care trebuia să fie gata în ianuarie sau cel târziu mai 2020. Suntem în 2022 şi blocul este în acelaşi stadiu ca în 2019. De câte ori l-am contactat pe dezvoltator, fie nu ne-a răspuns, fie a zis să stăm liniştiţi pentru că tatăl lui e fost poliţist şi orice am face va avea câştig de cauză. A spus că a mai plătit câteva mii de euro pentru nişte dosare pe care s-a pus praful”, a explicat Lazăr Hriscu, unul dintre cumpărătorii de pe George Călinescu, pentru Adevărul .

Din cauza situației halucinante, cumpărătorii păcăliţi au ajuns la capătul răbdării. Aceștia s-au strâns în faţa blocului, în speranţa că vor putea schimba ceva.

Un alt proprietar afirmă că a făcut plângeri penale la Parchet, la Poliţie, dar degeaba. Nu s-a întâmplat nimic până acum și oamenii continuă să nu aibă acces în locuințele pentru care au plătit bani grei.

„Eu am cumpărat două apartamente cu câte două camere, care au costat, în total, 103.000 de euro. De atunci, mare scofală nu s-a mai făcut aici. A mai chemat o firmă, care ne-a cerut şi nouă nişte bani, ca să poată face lucrările. Am dat şi acei bani, după care firma a plecat. Am vorbit cu patronul şi ne-a zis că dezvoltatorul nu i-a plătit niciun ban şi a fost nevoit să plece. Am făcut plângeri penale la Parchet, la Poliţie, dar nu s-a întâmplat nimic până acum. Sperăm să avem câştig de cauză, dar, între timp, noi plătim rate în continuare la chirie”, a transmis un alt brașovean.