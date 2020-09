„Te-a făcut mă-ta cu băcanul din colț!”. Ceaușescu, bătaia de joc a predecesorului său

Nicolae Ceaușescu a fost bătaia de joc a predecesorului său, Gheorgghiu-Dej. Despre cei doi lideri s-au vehiculat tot felul de povești printre românii de rând, dar cu perdea. Titus Popovici, scriitor și scenarist, a dezvăluit câteva detalii neștiute despre cei doi foștii dictatori.

Nicolae Ceușescu și Gheorghe Gheorghiu Dej, relație amoroasă în pușcărie? ”Care dintre ei ar fi fost ”fetița”

Amănunte neștiute ies la suprafață despre relația lui Nicolae Ceușescu și Gheorghiu-Dej, predecesorul său. Se pare că Nicolae Ceaușescu ar fi fost mult timp bătaia de joc a alui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Tânăr și neexperimentat, Nicolae Ceaușescu a fost nevoit să suporte multe insulte din partea lui.

Totul a fost făcut public de Titus Popovici, cu puțin timp înainte să moară într-un accident, când se deplasa la vânătoare. Unele guri susțină că moartea acestuia a fost cât se poate de suspectă, pentru că avea mulți dușmani din cauza secretelor pe care le-ar fi deținut.

Titus Popovici, 24 de ani în Comitetul Central al PCR

Titus Popovici a făcut parte timp de 24 de ani din Comitetul Central al PCR, astfel că poate fi un personaj de încredere. „Vă relatez un fapt pe care mi l-au povestit Maurer şi cu Bodnăraş. Mergeau cu trenul guvernamental spre Constanţa. Piesa, care s-ar putea numi Jocul cu Hruşciov, fusese pregătită de către Dej şi Bodnăraş.

Hruşciov trăgea la măsea şi critica tot ce vedea pe fereastră. Dej îşi nota indicaţiile sârguincios. Şi la un moment dat Ceauşescu sare furios: Nu vă permit să ne daţi sfaturi! Strămoşii noştri daci cultivau porumbul şi ştiau cum să….. La care Dej a oprit trenul, l-a dat jos în plin Bărăgan şi l-a lăsat acolo. Îi strica jocul.

Titus Popovici a povestit că relația dintre Ceaușescu și Dej nu era deloc una cordială. Dej îl desconsidera și îl batjocorea de față cu toată lumea bună din partid pe „ucenicul” său.

Povestea asta mă îndreptăţeşte să spun că ostilitatea comuniştilor români faţă de cei ruşi are drept cauză principală ostilitatea personală. De pildă, la chefuri, Dej zicea, arătând spre Ceauşescu: Bă! Ăsta-i jidan, bă, nu vedeţi ce mutră are? Uite buza, uite nasul…Păi nu vedeţi cum râde? Te-a făcut mă-ta cu băcanul din colţ!…şi ăsta înghiţea. Iată unul dintre motivele pentru care a răbufnit ura faţă de Dej. În plus, se spune că în închisoare ar fi existat relaţii amoroase între Dej şi Ceauşescu şi că Ceauşescu ar fi fost fetiţa lui Dej.

Cine ar fi știut de relația celor doi din închisoare

Chivu Stoica mi-a spus odată lucrul acesta, apoi Apostol. Deh. Ce mi s-a spus, şi mi se pare sinistru, este că tinerii utecişti primeau sarcină să le uşureze viaţa de închisoare celor mai vârstnici, pentru ca aceştia să se poată concentra mai bine asupra problemelor strategice.

Aşa că pe Ceauşescu l-a sprijinit tot timpul – şi numai în perioada din urmă a vieţii începuse să se cam îndoiască de el. Avea şi de ce. În fond, Ceauşescu era mai primitiv şi mai meschin decât Dej, plus că era lipsit de o viziune care să treacă de graniţele ţării”, spunea Titus Popovici într-un interviu acordat lui Mihai Tatulici.