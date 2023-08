Taxă la voucherele de 15.000 de lei pentru români?! Mesajul lui Gabi Firea e categoric

Programul pentru creşterea natalităţii a pus în dificultate unele cupluri, potrivit celor mai recente informații. Se percepe taxă la voucherele de 15.000 de lei pentru români?! Ce explicații a oferit ministrul Familiei, Gabriela Firea, despre această situație: „Taxa de imprimare şi expediere a voucherelor este achitată integral…”.

Taxă la voucherele de 15.000 de lei pentru români?!

Anul trecut, ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat lansarea oficială a unui nou program guvernamental ce vine în sprijinul românilor care suferă de infertilitate. Guvernul PNL-PSD-UDMR a pus la bătaie bani pentru femeile și cuplurile care vor să aibă copii, însă nu reușesc din cauza problemelor de sănătate.

Programul adoptat de Executiv are ca scop creșterea natalității. În România, este un adevărat dezastru demografic. Pierdem câte un oraș în fiecare an. Expertul în demografie Vasile Ghețău a arătat, în cea mai nouă analiză privind natalitatea și mortalitatea, că, în fiecare an, populația țării noastre scade cu 95.000 de locuitori.

În circumstanțele de față, guvernanții au luat decizia de a sprijini femeile și cuplurile din România care nu pot să aibă copii. Ministrul Familiei a arătat că unul din cinci cupluri suferă de infertilitate. Pentru a rezolva problema în cauză, este nevoie de urmarea unui tratament care ar costa aproximativ 3.000 de euro.

Astfel, statul român pune la bătaie ajutoare în valoare de 15.000 de lei, dedicate fertilizării in vitro. Banii vor fi acordați în două tranșe. Prima parte a sprijinului de stat va viza tratamentul și procedura medicală propriu-zisă. A doua tranșă de bani va fi acordată pentru embrio-transfer. Doar că o nouă taxă ar opri românii să apeleze la voucherele cu pricina.

Expicațiile Gabrielei Firea. „Gesturi dezonorante”

Cererile pentru ajutorul de stat de 15.000 de lei au putut fi depuse, începând cu data de 5 decembrie, la adresa de e-mail natalitate@mfamiliei.gov.ro. În momentul de față, 4.300 de dosare au fost declarate eligibile și peste 3.600 de contracte au fost transmise spre a fi semnate. Peste 2.400 de vouchere au fost deja comandate, majoritatea fiind deja livrate.

Doar că o nouă problemă ar împiedica familiile tinere să apeleze la ajutorul statului pentru a rezolva problema fertilității. Potrivit ultimelor informații, anumite organe ar solicita o taxă de 1.000 de lei pentru emiterea ajutorului financiar de 15.000 de lei persoanelor înscrise în Programul pentru creşterea natalităţii.

„Am aflat cu stupefacţie de la unele cupluri înscrise în acest program că li se solicită taxe de 1.000 de lei pentru emiterea voucherelor!!! Sunt extrem de neplăcut surprinsă! Este complet ilegal, iar ministerul va sesiza instituţiile abilitate. În cazul în care vă este solicitată din partea farmaciilor sau a clinicilor incluse în program vreo plată pentru emiterea voucherelor, vă rog să nu o achitaţi şi să ne semnalaţi acest lucru! Taxa de imprimare şi expediere a voucherelor este achitată integral de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, conform obligaţiilor contractuale dintre părţi”, a transmis, printre altele, Gabriela Firea.

Ministrul Familiei a bătut obrazul celor care au apelat la astfel de tactici, susținând că în joc este imaginea sa ca oficial. Gabriela Firea a explicat că voucherele sunt gratuite și nu trebuie plătită nicio sumă pentru emiterea lor.