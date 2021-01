EXCLUSIV Tavi Colen, lovitură dură pentru Alin Oprea. Decizia radicală luată după divorțul acestuia

avi Colen: ” Nu se pune problema să reiau colaborarea cu fostul meu coleg Alin Oprea. După 15 ani, nu poți să reîncălzești ciorba de altădată. N-am mai vorbit cu el de mult timp”.

Alin Oprea și Tavi Colen s-au avut ca frații, în urmă cu 25 de ani, când au înființat Trupa ”Talisman”. La ceas aniversar, Alin Oprea ar vrea să îngroape securea războiului, însă Tavi e ferm și preferă o carieră pe cont propriu: ” Nu se pune problema să reiau colaborarea cu fostul meu coleg Alin Oprea. După 15 ani, nu poți să reîncălzești ciorba de altădată. N-am mai vorbit cu el de mult timp. Eu am cariera mea muzicală”, ne-a spus Tavi, în exclusivitate.

Artistul i-a adus adesea un munte de reproșuri lui Alin: “I-am spus că nu vreau să mai bea, nu vreau ca nevastă-sa, Larisa, să nu mai vină la concerte, în culise, și i-am mai cerut numele de Talisman înapoi, pe care el l-a înregistrat la OSIM pe ascuns. Mă deranjează că el a păstrat numele Talisman, pentru că a fost dat de mine. El nu a înţeles că pentru mine a fost ca un frate, dar unui frate nu îi faci aşa ceva, nu-i bagi cuţitul pe la spate”, a spus Tavi, în urmă cu 14 ani.

Conform surselor noastre, Alin a suferit în toți acești ani după Tavi: ”Ei erau de nedespărțit. L-a măcinat pe Alin, pentru că în adâncul sufletului său a știut care sunt adevăratele motivele care au dus la ruptură. Alin vrea să se împace cu Tavi. Și-a dat seama că Larisa a băgat râcă între ei”.

Tavi Colen: ”În urmă cu 21 ani, cu Alin eram ca doi fraţi. Locuiam în aceeaşi vilă. Eu plăteam chiria. Mi-a adus-o și pe viitoarea lui soție în casa mea”

Tavi Colen are multe amintiri dureroase legate de Alin Oprea: ”În urmă cu 21 ani, eu cu Alin eram ca doi fraţi. Locuiam în aceeaşi vilă. Eu plăteam chiria. Eu cumpărasem şi tot ce era în ea. El nu voia să cumpere nici măcar un pahar. Spunea că o să o facă atunci când va fi la casa lui. După un spectacol la Buzău, a cunoscut-o pe fata asta. Am crezut că este vorba despre o fană, şi atât. Numai că, după o vreme, m-am trezit cu ea în casă. Şi n-a mai plecat. Ştiţi că acum câţiva ani a mai fost un scandal, când nu mi-am mai vorbit cu Alin. Iar Larisa a afirmat atunci că mâncam la ei şi-mi spăla chiloţii. A uitat să spună însă că oalele erau ale mele. La fel şi maşina de spălat în care îmi puneam chiloţii. Apoi a încercat să acapareze tot. Să o facă pe managerul trupei. Mi-au furat şi numele. „Talisman” pe care l-am dat eu, într-o cameră de cămin studenţesc. Am martori. Ei l-au înscris la OSIM pe numele lor. Atunci m-am enervat şi am pus trei condiţii, ca să mai cântăm împreună: să nu mai bea înainte de spectacole, să nu mai vină niciodată nevastă-sa la spectacolele noastre şi să-mi dea numele de „Talisman” înapoi. Mi-a închis telefonul când i-am spus astea. De atunci nu ne-am mai vorbit”, a menționat Tavi Colen, într-un interviu pentru retetesivedete.ro.