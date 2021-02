Tavi Clonda are probleme de sănătate. Ce se întâmplă cu soțul Gabrielei Cristea

Soțul Gabrielei Cristea are probleme de sănătate. Fanii au fost șocați să afle că bărbatul se confruntă cu o asemenea problemă. Ce se întâmplă cu Tavi Clonda și de ce suferă acesta?

Tavi Clonda, probleme de sănătate. De ce suferă artistul?

Tavi Clonda a ascuns o perioadă faptul că are probleme de sănătate, dar iată că a venit timpul să fie mai transparent cu fanii săi și ai soției așa că a mărturisit că este chinuit de o problemă medicală.

Partenerul prezentatoarei de televiziune a făcut și câteva mărturisiri despre copilăria sa. Cântăreațul are 41 de ani și se confruntă cu unele dureri la coloană, iar cu toate că are o sală de sport chiar într-una din camerele vilei sale, nu poate să lucreze la toate aparatele.

“Azi, am pedalat puțin, cam 15 minute, pentru că am vrut să le încerc, dar o să mă țin. O să fac mai întâi după cum îmi spune sufletul și apoi după cum îmi spune un antrenor. Nu folosesc banda acum, că mă doare un pic coloana, dar văd că pe bicicletă e foarte ok, nu-mi afectează deloc coloana”, a declarat cântărețul în cadrul unui interviu oferit la Antena Stars.

Pasiunea pentru sport a declarat că o are încă din copilărie, de când ține minte că mergea mult la bunici la Brașov. “Aveam o curte la bunica la Brașov în care-mi puneam mingi umplute cu nisip legate cu sfoară de vie și dădeam cu picioarele, cu pumnii, în ele.

Făceam 100 de flotări când eram mic. Nu era bine, că trebuia să fac în serii, dar nu știam. M-am ținut de sport. Când am venit în București, m-am dus la sală”, a mai povestit artistul, conform sursei citate.

„Dorința mea pentru anul ce vine este să avem putere”

„Amândoi am înțeles că doar împreună suntem puternici și putem muta munții din loc. Știm că nu suntem perfecți, dar mai important e că ne străduim și ne susținem unul pe celălalt în fiecare zi. Dorința mea pentru anul ce vine este să avem putere, sănătate și dragoste ca să continuam să construim ce am început”, a scris bruneta în mediul online alături de o fotografie cu tatăl copiilor săi.

Cei doi își fac des declarații de iubire în văzul tuturor, mai cu seamă în nou show unde ei și cele două fiice sunt protagoniști. Fanii sunt încântați să-i revadă pe micile ecrane, mai cu seamă după ce tot ambii au făcut o pereche excelentă în cadrul emisiunii „Te vreau lângă mine”.