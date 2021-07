Tatăl unei cântărețe se afla la Petromidia Năvodari în timpul exploziei. A povestit calvarul trăit

Tatăl unei artiste de la noi a fost la Petromidia Năvodari în momentul în care s-a produs explozia. El este angajat al rafinăriei, iar în momentul tragediei, el se afla la muncă.

Tatăl cântăreței Mădălina Moruj s-a aflat la rafinăria Petromidia Năvodari în timpul exploziei. Artista a trecut prin momente de coșmar, crezând că părintele ei a fost rănit.

Din fericire, el se afla în timpul programului de lucru și lucra la 300 de metri distanță de locul exploziei. Din fericire, el nu s-a aflat printre victimele incidentului.

„Au fost câteva clipe groaznice, poate câteva ore, până am reușit să dau de tatăl meu. El era la muncă în momentul tragediei. Din fericire, nu lucrează în acea instalație, lucrează la 300 de metri distanță”, a spus Mădălina Moruș la Antena Stars.

Artista a explicat prin ce stare de panică a trecut atunci când a aflat de explozia care a avut loc unde tatăl ei muncește.

„Au început să mă sune apropiații să mă întrebe dacă tata este bine. Atunci, am deschis internetul și am văzut ce se întâmplă și am intrat în stare de panică.

Am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe tatăl meu. M-am gândit că s-a întâmplat ceva cu el, m-am gândit la ce e mai rău. Am intrat într-o stare de panică, mi-a fost frică că fac și un atac de panică”, a mai spus artista.