Tatăl lui Teo Trandafir, declarații șocante: „Trebuie să plec pentru că e timpul! Am 80 de ani, s-a făcut timpul”

Tatăl lui Teo Trandafir a făcut declarații șocante. Acesta trece printr-o perioadă grea a vieții, fiind imobilizat la pat din cauza problemelor de sănătate specifice vârstei. Ion Uță, în vârstă de 80 de ani, medic cardiolog de profesie, a dezvăluit prin ce chinuri trece în fiecare zi, trăindu-și bătrânețile cu dorul fiicei sale în inimă.

Ion Uță, tatăl lui Teo Trandafir, locuiește în Brăila. Deși are multe probleme de sănătate și este imobilizat la pat, acesta nu ar vrea ca fiica sa îi ducă grija, ci dimpotrivă, să se concentreze pe carieră și pe fiica ei, Maia. După ce s-a pensionat, medicul cardiolog are pensie de aproximativ 1.500 de lei pe lună, însă cu toate acestea, el se poate lăuda cu o agoniseală frumușică: câteva terenuri și proprietăți.

Recent, Teo Trandafir a mărturisit că ultimul bărbat care i-a spus „te iubesc” a fost chiar tatăl ei, iar dezvăluirea a ajuns și la urechile lui Ion Uță, care a fost impresionat până la lacrimi. Medicul nu ratează nicio ediție a emisiunii prezentate de fiica sa la Kanal D, astfel că este la curent cu toate declarațiile lui Teo Trandafir despre tatăl ei.

„Așa e, eu și Teo vorbim cât de mult se poate și ne spunem te iubesc. Ne mai luam și așa la câte o ceartă pe subiectul cine iubește mai mult, că eu o țin una și bună că eu o iubesc mai mult. Vorbim amabilități. E o distanță între noi totuși. Ea are treburile ei, eu am treburile mele. Ne vedem cât de des se poate, vorbim la telefon și se interesează de soarta mea.

Ion Uță se simte chinuit de bolile bătrâneții și vorbește cu seninătate despre sfârșit.

„Eu am o treabă…vreau să plec! Trebuie să plec pentru că e timpul! Am 80 de ani, s-a făcut timpul! Eu știu că am făcut un lucru bun în viață! Am făcut un copil, a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut în toată viața mea. Dincolo de facultăți, de meserie, de orice!”, a mai spus acesta.