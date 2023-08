Tatăl lui Sebastian, băiatul ucis în accidentul din 2 mai, rupe tăcerea. Cine l-a sunat să îl anunțe de tragedie: ”Am închis, am crezut că este o glumă”

Tatăl lui Sebastian Andrei Olariu, unul dintre studenții la Geografie recent uciși în tragicul accident de la 2 Mai, și-a găsit puterea să facă primele declarații despre moartea prematură a fiului său, în cadrul unei discuții apăsătoare cu presa. Familia este devastată de durere, iar Vlad Pascu, tânărul care i-a ucis pe Sebastian și Roberta a distrus două familii pe viață.

În timpul unui interviu emoționant, tatăl lui Sebastian a împărtășit detalii dureroase despre modul în care a aflat de dispariția tragică a fiului său, povestind totodată despre visurile și pasiunile băiatului, care i-au fost spulberate într-un mod atât de brutal și nedrept.

Bărbatul, sfâșiat de durere, povestește că fericirea familiei a fost distrusă pentru totdeauna, menționând că sora lui Sebastian este în stare de șoc, nedezlipându-se de poza fratelui său.

„Suntem devastați. Fericirea noastră nu mai există (…) Nu doresc nimănui să treacă prin ce trecem noi, părinții. Suntem devastați. Mai avem o fată, cred că o să îi oferim consiliere psihologică. Doarme cu poza fratelui ei în brațe. Ieri am fost să îl ridic de la morgă, ce am văzut acolo nu există cuvinte, am rămas marcat pe viață”, a povestit tatăl lui Sebastian Andrei Olariu.