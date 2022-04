Tatăl lui Cătălin Zmărăndescu, reacție savuroasă după ce și-a văzut fiul revenit de la Survivor: ‘Nu ai minte’

Cătălin Zmărăndescu a slăbit peste 25 de kilograme la Survivor România 2022, lucru care i-a șocat pe membrii familiei sale, atunci când fostul Faimos s-a întors acasă. Ce reacție incredibilă a avut tatăl luptătorului, atunci când și-a zărit fiul complet schimbat.

Îl privești și nu îl recunoști. Cătălin Zmărăndescu a doborât recordul la Survivor România 2022, fiind concurentul care a slăbit cele mai multe kilograme pe parcursul competiției din sezonul 2 al emisiunii ce se filmează în Republica Dominicană.

Recent, fostul luptător s-a întors acasă pentru a fi alături de familia sa. Soția, copii și până și tatăl lui Cătălin Zmărăndescu au fost surprinși de transformarea fizică prin care a trecut fostul Faimos.

Zmărăndescu senior a avut parte de o reacție surprinzătoare, atunci când și-a revăzut fiul după 3 luni de zile. În momentul în care l-a îmbrățișat pe Cătălin Zmărăndescu, tatăl său i-a exclamat:

Cătălin Zmărăndescu a dat dovadă de multă sensibilitate, atunci când a fost eliminat din competiția Survivor România 2022.

După ce a părăsit concursul primul lucru pe care l-a făcut a fost să o sune pe soția lui Luiza, femeia care i-a dăruit doi copilași, la care Faimosul s-a gândit zi și noapte, în timp ce se lupta pe traseele dificile din Republica Dominicană.

Imediat ce am ieșit din competiție și am ajuns la cazare, am așteptat secunda în care colegii din echipa de producție mi-au returnat telefonul. Am sunat-o pe Luiza și am povestit vreme de 2 ore.

Îmi era atât de dor să-i aud vocea, să aflu ce fac cei mici, să descopăr tot ce am pierdut în cele 2 luni și jumătate. Nici nu știam ce s-o întreb mai repede sau ce să-i povestesc.

În doilea rând, cum probabil au spus și alți foști colegi de-ai mei, am mâncat mult și din cât mai multe alimente. De fiecare dată când primeam mâncare, realizam că tot îmi mai este foame sau poftă.

În al treilea rând, am realizat cât de mult am slăbit și că s-ar putea să nu mai am cu ce să mă îmbrac pe drumul de întoarcere.

A fost o provocare să găsesc niște pantaloni care să stea pe mine în hainele pe care le mai aveam în bagaj.”, a declarat Cătălin Zmărăndescu, în exclusivitate pentru click.ro.