Concurenții bănuiți că au făcut amor la Survivor România 2022. Cătălin Zmărănescu le-a divulgat numele: „Să mă bag să dorm între ei?”

ndCătălin Zmărăndescu a venit cu detalii picante din spatele camerelor. Doi concurenți de la Survivor România au fost bănuiți de producători că ar fi făcut amor. Sportivii din echipa Faimoșilor au fost trași la răspundere de echipa de la Pro TV pentru câteva gesturi care ar fi dat de bănuit. ,,Erau în cort cu mine și se auzea…”. Ce a mai povestit luptătorul despre scenariul pe care l-a văzut în tabără?

Survivor România 2022 a ajuns la o etapă mult așteptată de telespectatorii show-ului. Mai exact, s-a renunțat la echipe, iar cele două triburi s-au unit. Cătălin Zmărăndescu a părăsit competiția chiar înainte de acest prag important.

Luptătorul cunoscut a revenit în țară și a adus fanilor emisiunii detalii picante din spatele camerelor. Acesta a mărturisit că Marian Drăgulescu și Elena Chiriac au fost cei doi coechipieri acuzați că ar fi făcut amor.

Mai mult decât atât, sportivii au fost chemați de producție pentru a explica ce s-a întâmplat. Fostul Faimos a precizat și că marele gimnast avea cu adevărat un somn special pentru că gemea de fiecare dată, lucru care ar fi trezit bănuielile tuturor.

Cum era de așteptat, fostul concurent de la Survivor România a fost întrebat dacă el a primit avansuri de la cineva. A recunoscut că, la un moment dat, a fost luat în brațe de Laura Giurcanu în timp ce dormea în baracă. Dar nimic nu s-a întâmplat între ei, concurenta spunându-i că a fost doar o glumă pentru a îi vedea reacția.

Cătălin Zmărănescu a mărturisit singur că a dormit cu Natalia Duminică în brațe. Eviden, nimic intim nu s-ar fi întâmplat între ei, cei doi doar încercând să se încălzească.

Mi-a zis că arăt bine că am slăbit. Am tăcut. Mi-a zis că arăt cool. Am tăcut. Emil e un tip despre care nu știi dacă glumește sau e serios. Eu a tratat-o ca pe o glumă”, a mai povestit Zmărăndescu.

O problemă asemănătoare a ajuns și la urechile Andreei Tonciu. Fosta asistentă TV a povestit imediat cum a ieșit din show că Laura Giurcanu și TJ Miles ar fi avut câteva gesturi nefirești pentru conjunctura în care se aflau. Bruneta a susținut că cei doi dormeau împreună destul de des, iar relația dintre ei era evidentă.

,,Cei doi dorm sub aceeași pătură. (…) Laura stă între TJ Miles și Emil Rengle. (…) Ați văzut că am avut dreptate? Abia aștept să fiu nașă! (…) Acum e vizibil. Și mie mi-a fost greu cât am fost acolo… Și eu am avut nevoie de afecțiune, dar pe mine m-a luat în brațe Otilia”, a exclamat Andreea Tonciu în platoul emsiunii.

,,Din moment ce stau sub aceeași pătură, bot în bot, normal că e ceva între ei. E vizibil acum. Ochiul meu nu minte. Ceea ce văd, spun”, a argumentat fosta concurentă eliminată din competiția Survivor România.