Tatăl copilului din Botoşani aruncat de mamă de la etaj, decizie îngrozitoare. Ce a aflat bărbatul de la medici

În ultima vreme, din păcate, tot mai multe drame s-au întâmplat în România, una dintre ele îngrozind o țară întreagă. Este vorba de decizia inexplicabilă a unei mame din Botoșani de a-și arunca cei doi copii de la etaj. Unul, în vârstă de doar 2 anișori, murea pe loc, iar celălalt se află în continuare conectat la aparate pentru a supraviețui. Dar, medicii l-au pus pe tatăl copilului din Botoşani, aruncat de mamă de la etaj, în fața unei decizii îngrozitoare.

Aparent o familie frumoasă, cu doi copii. Dar, decizia femeii avea să șocheze o țară întreagă. Soțul acesteia avea să povestească momentele de dinainte de dramă, declarând că:

”Le-a pregătit până și baloane să le facem petrecerea. Sâmbătă, pe 26 august, era ziua celui mic și pe 6 septembrie ziua celui mare. Și au rămas baloanele sigilate.

Am întrebat-o ce are, nu a vrut să spună. După, la ora 23:30, mi-a dat un mesaj în care mi-a spus ce mi-a spus și la urmă a scris un ”adio”, dar nu am bănuit niciodată că o să facă asemenea gest”, a povestit tatăl copiilor.