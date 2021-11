Tartă cu mere și scorțișoară a la Mirela Vaida. Ce ingredient inedit pune vedeta Antenei 1

Pe lângă faptul că este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de televiziune din România, Mirela Vaida este și o gospodină desăvârșită. Prezentatoarea TV a pregătit o rețetă delicioasă de tartă cu mere și scorțișoară. Care este ingredientul secret.

Mirela Vaida este recunoscută pentru rețetele sale delicioase și ușor de preparat pe care le împărtășește cu prietenii săi virtuali de pe Instagram. Recent, celebra prezentatoare de la Acces Direct a postat un mesaj pentru fanii săi, în care le-a mărturisit secretul cele mai bune tarte cu mere și scorțișoare.

„Dragilor, buna dimineata!☀️ Am facut zilele trecute o tarta de mere cu scortisoara absolut delicioasa!🍎🍎 Aromata, simpla, cu ingrediente putine si la indemana oricui😜😋 M-am gandit sa va impartasesc reteta in noul meu vlog, link in stories si in bio⬆️ Sunt convinsa ca aveti sa imi dati multe sfaturi si sugestii! Le astept cu drag pe vlog, cu „Subscribe” si „Clopotel”‼️ Va multumesc si va doresc un weekend minunat! ‼️🙏🤗 Pofta buna.”, a scris vedeta de contul său de Instagram.